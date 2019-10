Ny verdenstour for supersprint, 100 meter på ski, arrangeres kommende sesong. I potten ligger det millionbeløp i premiepenger. Norges største stjerne er åpen for å bli med.

Kommende sesong satses det på en ny supersprint som en del av programmet for langrennsirkuset. Den nye sprinttouren har fått navnet «World Sprint Series» og blir fordelt utover totalt seks konkurranser i 2019/2020, skriver arrangøren på sine hjemmesider.

Norges største stjerne Johannes Høsflot Klæbo synes det nye, utvidede konseptet høres svært spennende ut.

- All innovasjon og nytenkning som kan få langrennssporten enda mer populær internasjonalt er veldig positivt. Jeg ønsker «World Sprint Series» velkommen og tror dette kan bidra positivt til større interesse rundt sporten, sier Klæbo til Nettavisen.

22-åringen avviser ikke at han vil stille opp på 100 meter kommende sesong, men påpeker at han enda ikke har blitt spurt om å delta i noen av løpene.

- Det hadde vært gøy å prøvd seg på en eller flere 100 meter sprinter i vinter, selv om jeg ikke har store forhåpninger om at vi som distanseløpere skal kunne hevde oss på 100 meter sprint. Jeg har ikke blitt spurt om å delta i «World Sprint Series», men om det lar seg kombinere med verdenscup kalenderen så hadde det vært gøy å prøvd seg mot de raskeste gutta på ski i verden, sier Klæbo.

- World cup kalenderen er ganske fullpakket denne sesongen selv uten OL eller VM. Jeg synes man skal være åpen for å teste nye ting i sporten - også når det er mesterskap, sier Klæbo.

ØNSKER NYE KONSEPTER VELKOMMEN: Johannes Høsflot Klæbo ønsker all nytenkning og innovasjon i langrennsporten velkommen. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

- Det kan bli en stor greie i hele verden

Nettavisens langrennekspert Torbjørn Nordvall er også positiv til det nye konseptet som for alvor vil testes ut kommende sesong.

- Jeg synes det er veldig bra. Det har høy underholdningsverdi og er god TV. Grunnen til at jeg tror på supersprint som konsept, er at man ikke behøver å ha så mye snø. Konkurranser kan legges til Shanghai, New York og London. Jeg tenker at det kan gi en tilvekst til langrennssporten internasjonalt. Det kan bli en stor greie i hele verden, sier Nordvall til Nettavisen.

Også Klæbo synes ideen om å gå på ski i verdensmetropoler frister.

- Jeg tror langrennssporten trenger formater og arenaer som gjør at vi blir mer attraktive og underholdende for folk flest, og kanskje spesielt internasjonalt. Vi konkurrerer med mange idretter om å få oppmerksomhet, og da kreves det at langrennssporten endrer seg. Det er en spennende tanke å skulle konkurrere i byer som New York eller London. Det nærmeste vi kommer i dag er kanskje klassisk-sprinten i Drammen sentrum, sier Klæbo.

Store prispenger

Østersund, Dresden, Trento, Oberammergau, Moskva og norske Hafjell er valgt ut som de seks arrangørstedene for den nye øvelsen, 100 meter sprint på ski. «World Sprint Series» er ikke en del av det offisielle verdenscup-programmet og har således ikke verdenscupstatus.

Sprintene vil foregå som en egen tour parallelt med verdenscupen.

Svenske SVT skriver at storstjernen Stina Nilsson er ventet å delta i nyvinningen og arrangøren håper å lokke til seg flere av de største navnene

- Jeg tror at Stina Nilsson kommer til å kjøre i Østersund i år. Det er de signalene vi har fått. At vi kommer til å ha de største navnene fra landslaget på plass, sier Karin Bångman hos arrangøren Sportkompaniet ifølge SVT.

VENTES Å DELTA: Arrangøren av supersprinten, World Sprint Series, forventer at Stina Nilsson vil stille opp i Østersund. Her avbildet etter sesongavslutningen på 10 kilometer, der hun vant foran Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg. Foto: Martin Ouellet-diotte (AFP)

Touren er altså ikke en fullverdig del av FIS-verdenscupen. På Nettavisens spørsmål om Klæbo ønsker seg en endring på det i fremtiden er han både tydelig og nytenkende.

- Ja, hvorfor ikke? Det handler om å skape underholdning og større interesse for den sporten vi driver med, og hva hadde vel vært mer underholdende enn en 100 meter i Toblach sentrum når Tour de Ski-sirkuset ankommer fredag kveld? Hva med å klyve 100 meter klassisk rett opp Alpe Cermis?

- Jeg liker tanken på at 100 meter integreres som en del av FIS-verdenscupen. Etter hva jeg har forstått så er det tenkt 100 meter sprint på fredag når verdenscup arrangeres i Dresden i Tyskland. Det er positivt med tanke på at det da kan være muligheter for å få med andre enn bare spesial sprinterne på konkurransen. Jeg ønsker supersprint velkommen som en del av det offisielle verdenscup programmet, sier Klæbo.

Første konkurranse arrangeres i Østersund allerede 9.november, tre uker før den offisielle starten på verdenscupen, i finske Ruka, 29.november. Etter totalt seks supersprinter avsluttes det hele i Hafjell 4.april 2020.

Ifølge den svenske kanalen skal det være snakk om store summer i prispenger for utøverne som stiller opp i touren.

- Det handler om millionbeløp. Jeg må komme tilbake til hva det kan bli i sluttkonvolutten, når vi har satt totalpakken for alle konkurransene, sier Bångman ifølge SVT.

Det er med andre ord gode muligheter for at den nye konkurranseformen kan tiltrekke seg flere av de største utøverne. Kommende sesong er som kjent fri for mesterskap, dermed åpner det opp for at flere av de store sprintstjernene vil kunne satse på 100 meter.

- Mulig å finne langrennssportens Usain Bolt

Nordvall mener at interessen for langrennsporten må bygges utover de tradisjonelle landene som Norge og Sverige. Et nytt konsept som supersprint mener svensken kan være et av virkemidlene.

- Jeg tror man treffer et annet publikum, et mer spontant publikum som er nysgjerrig på å se dette. I Østersund vet jo alle hva langrenn er, men om de på sikt legger dette til større steder så tror jeg det har et veldig stort potensial. Det kan finnes mye økonomi i dette også, sier Nordvall.

POSITIV: Nettavisen-blogger og tidligere pressesjef for det svenske landslaget, Torbjørn Nordvall er positiv til at det nye sprint-konseptet kan utvikle skisporten. Foto: Nettavisen

- Det blir noe annet å dra til Holmenkollen å se en femmil eller til Falun å se en tremil. Da blir det de skiinteresserte som møter opp. En supersprint i urbane miljøer vil tiltrekke seg andre grupper og kanskje det kan stimulere en ny generasjon skiløpere med mer action. Litt som X-games og andre mer ekstreme grener. Kanskje er det mulig å finne en langrennsportens Usain Bolt, sier Nordvall.

Northug arrangerte sprint

100 meter sprint på ski har vært arrangert i ulike konkurranser tidligere. I april tidligere i år ble det avholdt en supersprint på Hafjell under Petter Northugs Janteloppet, der skilegenden selv deltok.

Den gang var det Ludvig Søgnen Jensen som stakk av med seieren på tiden 11.22.

Verdensrekorden er det derimot italienske Emanuele Becchis som har. Han gikk inn på tiden 10.78 under et løp i Tyskland i februar.

Verdensrekordholderen uttalte i forkant av Janteloppet at han mener supersprinten burde komme på verdenscupprogrammet.

- Interessen i verdenscupen i langrenn er dalende de fleste steder i Europa, så vi trenger et nytt spektakulært format som kan arrangeres i store byer. Bare det norske publikummet er crazy. Alle andre steder trenger noe nyt, som supersprint, uttalte Becchi til Dagbladet.

På Nettavisens spørsmål om Klæbo tror han har tempo i kroppen til å slå italienerens verdensrekord er han usikker. Trønderen påpeker at det ikke er der fokuset hans ligger før vinteren.

- Becchi er verdens raskeste på 100 meter og spesialist på denne distansen. Jeg er en del av det norske allroundlandslaget og har i sommer trent for å bli bedre på distanse til vinteren, avslutter Klæbo.

Til sammenlikning er verdensrekorden på 100 meter sprint uten ski på beina 9.58 sekunder, i overkant av ett sekund raskere enn med ski. Den er det fremdeles jamaicanske Usain Bolt som innehar.