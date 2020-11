Klæbo reagerer på smitteutbruddet på fotballandslaget

Johannes Høsflot Klæbo vil gjøre alt han kan for å ikke havne i samme situasjon.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Mens Klæbo og resten av den norske langrennseliten konkurrerte i sprint på Beitostølen fredag, tikket nyhetene inn om at en rekke norske landslagsspillere har blitt smittet av koronaviruset.

Joshua King er nå den siste av totalt fem spillere som har fått påvist smitte etter den forrige landslagssamlingen.

Klæbo har akkurat gått inn til sesongens første seier når Nettavisen informerer ham om de nye smittetilfellene. Han reagerer slik på det som har skjedd:

- Jeg synes det selvfølgelig er kjipt å høre at folk er smittet. Det er det siste man ønsker. Det er en utfordrende situasjon, sier Klæbo til Nettavisen.

Det var forrige uke at det først ble kjent at fotballandslagets visekaptein Omar Elabdellaoui hadde testet positivt for koronaviruset. Resten av landslaget ble dermed pålagt karantene av norske helsemyndigheter og fikk reisenekt fra Oslo til bortekampene mot Romania og Østerrike.

Spillerne fikk likevel grønt lys til å reise hjem til sine respektive klubber, mens «nødlandslaget» fikk oppgaven med å spille mot Østerrike etter at Romania-kampen ble avlyst.

Fredag sendte NFF ut en pressemelding der det ble bekreftet at ytterligere tre spillere fra den originale landslagstroppen hadde testet positivt for koronaviruset.

Patrick Berg, Marius Lode og Markus Henriksen hadde alle oppholdt seg i karantene på spillerhotellet i Oslo etter at landslagssamlingen ble avbrutt. Senere fredag bekreftet også Bournemouth at King har avlagt positiv koronatest.

- NFF får sette sine grenser



Fotballandslagets situasjon er noe Klæbo lenge har jobbet for å unngå selv.

Den norske langrennsprofilen er svært opptatt av smittevern og har tatt flere grep for å unngå smitte. Torsdag var han den eneste utøveren som nektet å møte opp på Skiforbundets mediedag på Beitostølen som følge av smittesituasjonen.

Klæbo som er interessert i fotball, har fått med seg den siste ukes drama med fotballandslaget og NFFs håndtering av det hele.

Han er imidlertid forsiktig med å kritisere akkurat den.

- Jeg har ikke så mye å si om det. Jeg har sagt til meg selv at jeg skal ha fokus på mine smittevernstiltak og hvor mine grenser går. Så får NFF, Norges Skiforbund og andre sette sine grenser og stå for det, sier Klæbo.

Trønderen, i likhet med resten av langrennseliten, skal snart i gang med vinterens verdenscupsesong som innebærer reising rundt i Europa hvor smittetallene er høye.

- Hvor går grensen for deg?

- Det blir en totalvurdering sammen med ekspertene som kan det og magefølelsen med tanke på hva man føler seg komfortabel med. Det handler om alt fra smitten i landet vi skal til og reiseplan, forklarer Klæbo.

God start på sesongen



Foreløpig har han tenkt seg til Ruka i Finland neste helg hvor det er verdenscupåpning i langrenn.

Der stiller han som en av favorittene og fredag viste han at formen er på plass til sesongstart etter at han vant sprintrennet på Beitostølen.

Klæbo opplever det hele som en god gjennomgang.

- Det har vært en bra dag. Jeg har fått den økten jeg hadde håpet og få, og som jeg mener er viktig for det som skal skje neste helg. Hele «cluet her var å få gå til finale. Hvordan finalen gikk var ikke like viktig, sier Klæbo.

Trønderen vant foran Erik Valnes og Håvard Solås Taugbøl.

- Jeg vil si at hele laget i dag gjør en god innsats som viser at vi har gjort en god jobb i sommer og høst, forteller Klæbo.

Sesongåpningen på Beitostølen fortsetter med 10/15 kilometer klassisk lørdag, før den avsluttes med samme distanse i friteknikk søndag.

