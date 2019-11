Klæbo spådde «nedturen» på Beitostølen: - Jeg sitter ikke og lyver

Alt er ikke som det skal være for den norske langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbo.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Han har til tider vært i en klasse for seg selv i sprint de siste årene, og i sesongåpningen har det blitt en vane å se Klæbo seile først over målstreken på sprinten på Beitostølen.

De tre siste årene har han vunnet, men det skjedde ikke i år.

Klæbo antydet det allerede på pressekonferansen torsdag. Han var usikker på egen form.

Det mente lagkamerat Emil Iversen var noe av det dummeste han hadde hørt, men på Beitostølen fredag fikk Klæbo bekreftet at formen ikke er helt på plass da han måtte nøye seg med 5. plass - et godt stykke bak vinner Erik Valnes.

Klæbo bekrefter at han fikk med seg Iversens uttalelse, men sier nå at han føler han fikk rett i sin spådom.

- Jeg føler at jeg kjenner kroppen min såpass godt at jeg ikke sitter og lyver, sier Klæbo til Nettavisen.

Les også: Iversen fnyser av Klæbo-utspill

VAR ÆRLIG: Johannes Høsflot Klæbo antydet at formen ikke er helt på topp allerede torsdag. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Vil bruke sofaen som hjelpemiddel



23-åringen erkjenner at han ikke følte seg pigg under fredagens sprintrenn på Beitostølen.

- Jeg hadde ikke helt dagen. Jeg kjente det tidlig. Jeg har vært litt tung fra da jeg stod opp. Jeg har vel kjent det de siste ukene. Jeg prøvde å si det på pressetreffet at jeg var usikker på hvor jeg stod, forteller Klæbo.

- Hva tror du er grunnen til at du føler deg sånn?

- Det handler om hva man har trent og hvordan de siste ukene har vært. Nå har jeg trent bra i lang tid og da er det klart at uten overskudd så er det tungt i det gamet her. Man må være hundre prosent om man skal være med og kjempe. Det er fryktelig mange som trener og som går fort på ski. Det ser vi her i dag, sier 23-åringen.

Han er ikke fornøyd med 5. plass, men tar likevel med seg det positive.

- Det er klart at det er kjipt, men det som er viktig er at jeg er i en finale og får fire heat. Det trenger jeg inn mot det som skal skje neste helg, sier Klæbo.

Les også: Stenseth overrasket i sesongåpningen

Neste helg er det verdenscupåpning i Ruka og 23-åringen håper at kroppen vil spille mer på lag innen den tid.

- Det er planen. Jeg satser på at med litt overskudd inn mot neste helg så vil det gjøre seg godt.

- Jeg tror «cluet» er en sofa. Jeg må komme meg på en sofa og se noen serier. Kanskje jeg skal gjøre litt skole. Ellers blir det å trene relativt lite. Vi får satse på at det kan løsne, forteller Klæbo.

Les også: Slik endte Flugstad Østberg opp med startnekt

Rolig Monsen

Hverken morfar og trener Kåre Høsflot eller landslagstrener Arild Monsen virker ikke å være nevneverdig bekymret for 23-åringen.

- Johannes hadde for han å være en dårlig dag på jobben. Han var dau og var ikke noe sprek i dag. Det var lett å se fra det vi er vant til å se fra den kanten, sier Monsen.

Han forteller at det ikke er noe uvanlig at man er litt usikker på egen form i starten av sesongen.

- Det er mye nerver før vi drar i gang i dag. Det er godt å komme i gang og det er like spennende hvert år. Han fikk noen svar i dag, men han er nok ikke helt i toppform da. Han mangler formen som er litt unna, men den kan komme fort, sier Monsen.

Sesongåpningen på Beitostølen fortsetter med 15-kilometer klassisk for herrene lørdag. Der skal Klæbo etter planen stille til start før han reiser hjem til Trondheim.