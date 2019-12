Klæbo spurtet til seier i minitouren i Finland

Johannes Høsflot Klæbo spurtslo Emil Iversen og hjemmehåpet Iivo Niskanen og vant minitouren i Ruka søndag.

Klæbo hadde en ledelse på henholdsvis 16 og 18 sekunder på Iversen og Niskanen før søndagens avsluttende 15 kilometer jaktstart i fri teknikk.

Etter å ha økt forspranget med noen sekunder på de første kilometerne, ble Klæbo hentet inn etter rundt 10 kilometer etter at Iversen og Niskanen hadde vekslet på å dra for å innhente verdenscuplederen.

Etter å ha blitt tatt igjen, la Klæbo seg sist i trioen og kunne stole på at en sterk spurt ville holde til seier.

To kilometer før mål prøvde finnen å rykke ifra, men begge nordmennene fulgte lett. Like før mål måtte Niskanen også gi tapt for Emil Iversen, som sikret dobbelt norsk.

Pål Golberg gikk et solid løp og kom inn som nummer fire. Deretter fulgte Aleksandr Bolsjunov, Hans Christer Holund, Didrik Tønseth og Sjur Røthe på de neste plassene.

Erik Valnes gikk seg opp til 12.-plass mens Martin Johnsrud Sundby ble nummer 15.

