Klæbo tilbake på topp i Åre, Golberg økte i sammendraget

Johannes Høsflot Klæbo var klart best i tirsdagens sprintrenn i Ski Tour. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Johannes Høsflot Klæbo viste at han virkelig er tilbake etter håndbruddet for to uker siden. Ingen var i nærheten av å følge i sprinten i alpinbakken i Åre.

Det gikk lenge rolig i finalen, men halvveis i den bratte avslutningen gikk Klæbo virkelig til og var overlegen opp til mål. Italienske Federico Pellegrino ble nummer to, slått med 2,39 sekunder, mens franske Renaud Jay ble tredjemann. – Det kjentes mye bedre ut i dag. Det var en brutal bakke, men det var godt å få det til og kjenne at det kan snu litt, sa Klæbo til NRK etter rennet. Klæbo pådro seg et brudd i hånden etter et uhell med en boksemaskin. Han har etter det gått med en skinne på venstre hånd. Etter løpene i Östersund måtte han til Trondheim for sjekk hos spesialist. – Jeg merker lite når jeg går skirenn, men vi får se etterpå, sa han. Best hele veien Klæbo var som ventet klart best i prologen, 2,58 sekunder foran Pål Golberg. De to tok seg også greit til semifinalene. Det samme gjorde Erik Valnes og Simen Hegstad Krüger. Krüger falt i semifinalen, mens Klæbo og Golberg vant hvert sitt heat. Valnes gikk til finale som «lucky loser». Sammenlagtleder Pål Golberg ble nummer fire og økte sitt forsprang i Ski Tour, mens Erik Valnes endte sist i finalen. Golberg øker Toeren i sammendraget, russiske Alexender Bolsjunov ble dratt ned av Krüger i semifinalen og klarte derfor ikke å komme seg til finalen. Golberg leder nå Ski Tour med 23 sekunder på russeren. – Jeg føler jeg må være med i sprintfinalene for å kunne kjempe i toppen. Det har vært maks uttelling til nå, sa Golberg til NRK. – Det er en veldig god følelse å klare det. Jeg har ganske mye lavere skuldre etter i dag. Nyenget uheldig Tredje- og femtemann etter løpene i Östersund, Martin Løwstrøm Nyenget og Hans Christer Holund, klarte ikke å kvalifisere seg til kvartfinalene. Førstnevnte klønet det til og falt i bunnen av den avgjørende stigningen. Dermed rykker Sjur Røthe, som ble nummer tre i sin kvartfinale, opp til tredjeplass sammenlagt. (©NTB)