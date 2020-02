Klæbo vant med stor oppvisning i fryktet Åre-sprint

Lot seg ikke stoppe av monsterbakke i onsdagens Ski Tour-sprint.

Johannes Høsflot Klæbo vant den tøffe motbakkesprinten i Åre under norsk-svenske Ski Tour 2020.

Stjernen fra Byåsen og spesialsprinterne fikk en uvanlig utfordring med den knallharde stigningen i bunnen av alpinbakken. Men det viste seg ikke som noe problem i det hele tatt for det trønderske skiesset.

- Klæbo er enorm her på toppen, selv om det er bratt som bare det. Se på dette her! Det er en oppvisning av de sjeldne. Klæbo er tilbake. Glem den brekte fingeren. Her fungerer det maksimalt, konstaterte NRK-kommentator Jann Post.

Klæbo utklasset alle andre finalister med et mekrig rykk mot slutten av bakken. Federico Pellegrino endte på andreplassen, 2,4 sekunder bak, mens Renaud Jay fra Frankrike tok den siste pallplassen. Pål Golberg ble slått med hele 14 sekunder og endte som nummer fire, mens Erik Valnes var helt sjanseløs i finalen og ble sjettemann.

Les også: Gullhåpet røk for Tandrevold - ny medalje til Olsbu Røiseland

Etter den melkesyretunge utfordingen, var et kort oppløp på toppen siste sjanse til å passere løperne lengst framme i finaleheatene. Det viste seg å bli noe de færreste klarte å posjonere krefter til med pinnestive bein.

Før finalen vant Klæbo både prologen, kvartfinaleheatet og semifinaleheatet.

- Det er mektig imponerende. Jeg synes han gjør det helt optimalt, og det virker egentlig som han har mer å by på, kommenterte NRK-ekspert Fredrik Aukland etter heatseieren i semifinalen.

Aukland viste seg å ha helt rett i den obersvasjonen.

Les også: Historisk sprintseier til Therese Johaug

I den andre semifinalen falt Alpe Cermis-ekspert Simen Hegstad Krüger, og dro med seg Russlands verdenscupleder Aleksandr Bolsjunov i uhellet. Lyn-løperen kuttet en sving for tidlig og krysset en av skiene til Bolsjunov.

- Han ødelegger sammendraget for russeren der. Bolsjunov blir felt av en nordmann, tror jeg det føles som i Russland, kommenterte Torgeir Bjørn på NRK.

Krüger ble i etterkant deplassert på resultalistene i heatet, noe som ikke fikk noen praktisk betydning, siden han uansett kom sist over målstreken.

Dermed fikk heatvinner Pål Golberg en stor fordel både ved å kunne kontrollere inn til en finaleplass. Golberg kunne dermed kapre ekstra bonussekunder i kampen mot Bolsjonov i Ski Tour sammenlagt, som Gol-skiløperen leder.

Les også Norge-ekspressen har en slepende vogn