Klæbo vil tilbake på sprintlandslaget

Johannes Høsflot Klæbo opplyser i en pressemelding at han tror sprintlandslaget vil passe ham bedre. Landslagstreneren overrasket over ønsket.

Artikkelen oppdateres!

Den norske langrennsstjernen var denne vinteren en del av allroundlandslaget, men det ga ikke mersmak.

Nå håper han igjen å komme under trener Arild Monsens vinger på sprintlandslaget.

- Det er det jeg har mest lyst til, og som jeg føler passer meg best, sier Klæbo i en pressemelding.

- Det er svært viktig å ha det gøy – og at ting ikke blir for seriøst. Det må være

lystbetont. Også måten det trenes på i sprintlandslaget passer meg nok bedre. Her er det litt mer fartslek, forklarer Klæbo.

Monsen overrasket

Landslagstrener Monsen forteller til Nettavisen at han kun ble kjent med Klæbos ønske for noen få dager siden og innrømmer at han ble overrasket da han fikk høre om det.

- Jeg ble litt overrasket. Det er ikke feil å si. Jeg har ikke fanget opp noe, men jeg synes det er en ryddig liten prosess det her, sier Monsen til Nettavisen.

LANDSLAGSTRENER: Arild Monsen er trener for det norske sprintlandslaget i langrenn. Foto: Jon Olav Nesvold (Bildbyrån)

Han vil ikke utelukke at Klæbo får ønsket sitt oppfylt, men sier det ikke er helt opp til ham å avgjøre.

- Vi har samarbeidet før og han har vært på sprintlandslaget før, så jeg må si at dette skal nok gå greit, men i dag så må jeg si at dette er et ønske fra ham og jeg kan ikke svare på om dette ønsket går inn. Det er langrennskomiteen som skal godkjenne dette. Det får blir deres oppgave, sier Monsen til Nettavisen.

Vurdert situasjonen med morfar



Langrennsprofilen forteller at han den siste tiden har vurdert situasjonen sammen med trener og morfar Kåre Høsflot. Sammen har de konkludert med at sprintlandslaget vil være bedre for ham for å kunne realisere de målsettingene han har satt.

- Vi har nå gode samtaler og diskusjoner med landslagsledelsen og trenerteamet med fokus på at jeg har enda mer lyst til å trene med sprintlandslaget. Det tror og mener både morfar og jeg passer min utvikling bedre, sier Klæbo.

Morfar Kåre mener det er viktig for Johannes å beholde sprintegenskapene sine for å kunne bli en god allroundløper.

- Ja, vi mener at dette er et godt valg, så får tiden vise om vi har rett eller ikke, sier Kåre Høsflot.

Landslagstroppene for kommende sesong vil bli tatt ut i månedskifte april-mai.