Klager VG inn for PFU

Hans Erik Ødegaard har, med samtykke fra Martin Ødegaard, klaget avisen inn til Pressens Faglige Utvalget.

Det skriver Journalisten.

Fagbladet skal ha sett klagen, og Martin Ødegaard skal ha gitt samtykke til at hans far sender inn klagen på vegne av dem begge.

Klagen skal handle om at Ødegaard er kritisk til VGs artikler om hva som foregikk i tiden før Martin Ødegaard signerte for Real Madrid i 2015.

I VG-artiklene, med opplysninger fra dokumenter fra Football Leaks, ble det satt søkelys på hvilke avtaler Hans Erik Ødegaard selv inngikk med den spanske hovedstadsklubben.

- VG har nå krysset grensen for hva vi kan akseptere – og for mange ganger», skriver Ødegaard i sin klage til PFU, ifølge Journalisten.

FAR: Hans Erik Ødegaard er far til Martin Ødegaard. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB scanpix)

De skriver videre at Ødegaard mener VG indikerer at «det er brutt lovverk og unndratt seg skatt. Dette er ikke greit, og jeg må derfor reagere».

Blant annet har avisen skrevet at Hans Erik Ødegaard fikk en éngangsutbetaling på tre millioner euro for å signere kontrakt som assistenttrener for Real Madrids 11-årslag.

Den summen tilsvarer 34 millioner kroner etter dagens kurs.

Fotballfaren skal totalt ha klaget inn seks VG-artikler rundt temaet, og mener avisen har brutt Vær varsom-plakaten på flere punkter.

VGs sjefsredaktør Gard Steiro uttaler følgende til Journalisten.

- VG står fullt og helt bak de publiserte artiklene. Vi skal svare på alle klagepunkter. Det gjør vi som alltid direkte til PFU, sier han og begrunner at VG-sakene er en del av Football Leaks, og at mediehuset sammen med andre europeiske aviser har rettet søkelys mot «en milliardindustri som i urovekkende grad har operert i det skjulte».

– Våre avsløringer har vist det er nødvendig å drive mer kritisk journalistikk rundt overganger og bindinger i internasjonal idrett, sier han videre.

Ødegaard-familien skal ha hatt tilbud om å kommentere dokumentene som angikk dem, noe de skal ha avslått.