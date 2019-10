Klanen-talsmann om Melgalvis-uttalelser: - Ikke forbudt å være tjukk i hodet

Aleksander Melgalvis satte fyr på Intility Arena da han plantet et flagg i midtsirkelen. Klanen-talsmann Erling Rostvåg fnyser av LSK-spillerens nye uttalelser før lørdagens rivaloppgjør.

OSLO (Nettavisen): Melgalvis skapte full fyr i teltet etter at LSK hadde vunnet 3-0 på Intility Arena tidligere i år.

30-åringen plantet et Lillestrøm-flagg i midtsirkelen på Vålerengas hjemmebane etter kampen, noe som fikk de to lags supportere til å storme banen. LSK-spilleren ble belønnet med en bot av NFF i etterkant av opptrinnet, og lørdag møtes de to lagene igjen - denne gangen på Åråsen.

I tillegg til kampen som skal utspilles på banen, er det også et enormt rivaleri mellom de to supportergruppene.

Melgalvis forteller at han ikke har planlagt et stunt á la det som skjedde på Intility Arena på lørdag, men at han heller ikke vil utelukke noe som kan sette sinnene i kok hos Vålerenga-fansen.

- Nei, jeg har ikke planlagt noe, men det var ikke planlagt sist heller, det var bare noe som skjedde der og da. Planen er jo først og fremst å vinne kampen, så får man se hva som skjer etter det, sier han til Nettavisen.

- Men du utelukker ikke noe sprell etter kampen?

- Nå er vi jo hvert fall i egen lekegrind, så der kan jeg sprelle fritt, sier han med et smil.

Se Melgalvis fortelle om flaggplantingen i videoen øverst i saken!

PLANTET FLAGG: Slik så det ut da Melgalvis plantet et flagg på Intility Arena i mai. Foto: Skjermdump (Eurosport)

- Ikke forbudt å være tjukk i hodet



Uttalelsene til LSK-spilleren setter igjen fyr på det som av mange er sett på som det største rivaloppgjøret i norsk fotball.

Erling Rostvåg, talsperson i Klanen, fnyser imidlertid av uttalelsen til Melgalvis.

- Jeg tenker at det ikke er forbudt å være tjukk i hodet, og det sa jeg for så vidt sist gang også da han var hos oss. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si. Selvfølgelig fyrer han opp mest mulig, og han har fått rollen som klassens klovn og er jo sosialt bundet til å fylle den. For vår del skal vi først og fremst fokusere på å eie tribunen og vinne den kampen, sier han til Nettavisen.

TALSMANN: Erling Rostvåg, talsperson i Klanen, sier Melgalvis har tatt på seg rollen som klassens klovn. Foto: Foto: Fotograf Ingar Næss

Klanen og VIF er sultefóret på en seier etter at Vålerenga nå har 11 kamper uten seier. Rostvåg forteller at han forventer godt oppmøte fra Vålerengas supportergruppe lørdag, og at de har fylt opp en del supporterbusser allerede.

Han erkjenner at Melgalvis' opptreden etter kampen på Intility Arena har satt spor hos Vålerenga-fansen.

- Det kommer hvert fall til å prege stemningen, og det er et revansjelystent publikum. Vi pleier ikke å snakke så mye om hva vi gjør av bannere og sånt, men et ikke-ubetydelig antall mennesker går jo nå og funderer på om man kan lage en sang eller banner for å eie tribunen der borte.

To lag ute av form

Vålerenga kommer til Lillestrøm med 0-2-tap mot Stabæk i bagasjen. Oslo-laget har slitt stort denne høsten, og har ikke vunnet en kamp siden storseieren 6-0 mot Bodø/Glimt helt tilbake i starten av juli.

Siden den gang har det gått 11 kamper uten seier, mens Lillestrøm på sin side kun har én seier på de sju siste kampene. Melgalvis tror det blir en hard kamp både på tribunen og på gressteppet på Åråsen lørdag.

- Det er høstkamp på en gressbane som sikkert kommer til å være våt, og samtidig kommer det til å være kaldt. Det blir en knokkelkamp, så vi er forberedt på å ta den krigen, forteller han.

Høyrebacken har vært i aksjon 2 ganger denne sesongen, men måtte nøye seg med 11 minutter som innbytter i 1-1-kampen mot Strømsgodset sist. Han er en del av et LSK-lag i likhet med lørdagens motstander sliter med å vinne, og påpeker at de på Åråsen ikke «gosser» seg over motgangen til Ronny Deilas mannskap.

- Nei, vi skal være forsiktige med det. Vi har ikke vunnet alt for mange kamper i det siste selv. Vi er nødt til å fokusere oss selv og at vi skal få tatt nok poeng. Vinneren her på lørdag vil etter all sannsynlighet ha sikret kontrakten for Eliteserien 2020, så det hadde vært morsomt å gjør det mot Vålerenga, avslutter han.

Kampen mellom LSK og VIF har avspark 16.00 lørdag.