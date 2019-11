Klanens talsmann frykter vold og maskering på norske tribuner

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) uttalelse om publikumsforbud mot bluss på norske tribuner skaper reaksjoner.

Forbudet kom fram i en uttalelse som ble publisert tirsdag.

- Det er forbudt for publikum å bruke bluss på norske fotballtribuner. Forbudet gjelder både for fyrverkeriprodukter ment til underholdning og pyrotekniske produkter ment til å gi nødsignal, skriver DSB selv på Twitter og påpeker samtidig at det vil være forsvarlig å leie inn profesjonelle pyroteknikere under kamper.

Forbudet får Erling Rostvåg, talsperson i Klanen, til å reagere. Han går kraftig ut mot NFF, og hevder forbundet har drevet lobbyvirksomhet for å undergrave dialogen med supporterne.

Nå er han redd for hva som vil skje på norske tribuner i 2020.

- Jeg er redd for hele 2020. Det er titusenvis av mennesker nå som ikke har noe å tape. Som en talsperson for en litt moderat linje som er glad i en aggressiv estetikk, men uten den reelle aggresjonen, er jeg livredd for at det fra og med nå er helt andre typer krefter som setter agendaen, sier han til Nettavisen.

- Hva mener du med det?

- Da får du kasting, du får maskering, du får vold og folk som ønsker slåsskamper mot politiet. De folka her har nå hele Supporter-Norge i ryggen på at det ikke er vits å føre dialog, sier han før han fortsetter.

- Poenget er at det vi vil er at folk med ansvarsfølelse skal ta ansvar for gjennomføring av pyroteknikk på norske tribuner, og også ta et slags ansvar for stemning og holdninger, så det kan undertrykke de mest ekstremt miljøene. Det er det 90% av hele Norge ønsker. Det NFF gjør nå, er at vi tar fra oss et av de viktigste verktøyet for å gjøre det, hevder han.

NFF ber om klargjøring



Etter at Nettavisen var i kontakt med Rostvåg kom NFF med en egen pressemelding, der generalsekretær Pål Bjerketvedt ber DSB om å klargjøre sitt budskap.

- Denne meldingen kom overraskende på fotballforbundet, og den skaper full forvirring om hva et slikt forbud betyr, sier Bjerketvedt i pressemeldingen.

- La meg presisere: Norges Fotballforbund ønsker IKKE et forbud mot pyro/blussing i kontrollerte former på norske fotballbaner. Vi har i dag en ordning med bruk av pyro i organiserte og kontrollerte former i minuttene før kampstart (innmarsjperioden). Det er en ordning vi fremdeles ønsker og vil forsvare, sier Bjerketvedt videre.

Pressemeldingen fra DSB kommer i kjølvannet av en rekke hendelser der blussing har forekommet på tribunene i Eliteserien, blant annet der det har blitt kastet ut på banen.

Nyheten kommer også like etter en debatt på Eurosport rundt samme tema, hvor Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i NFF, og Bjørnar Posse Sandboe fra Norsk Supporterallianse deltok. Avslutningsvis i debatten viste Sandboe til et dokument som han mente beviste at NFF ønsket å sabotere supporterklubbenes ønske om å bruke pyro på kampene i Eliteserien - til tross for at klubbene i dag har lov til å fyre under innmarsjen på kampene.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Nils Fisketjønn tirsdag, men han henviser til en sak på NFFs hjemmesider som er sendt ut i kjølvannet av Eurosport-sendingen.

Der uttaler konkurransedirektøren blant annet følgende om møtet.

- Dette var et informasjonsmøte med byråkrater og ikke politikere, og jeg opplevde ikke at det ble fattet noen konklusjoner. At en annen møtedeltaker har en annen oppfatning må vedkommende svare på. Kulturdepartementet bekrefter overfor oss i dag at det ikke ble fattet noen konklusjoner eller skrevet noe referat fra møtet.

Han legger også til at det ikke er NFF som kan bestemme hvilke produkter som er lovlig å bruke på norske tribuner.

- NFF har verken myndighet eller kompetanse til å bestemme hvilke pyroprodukter som skal kunne brukes på norske tribuner eller ikke. Nettopp derfor er det viktig at fagfolk med kompetanse kommer på banen og gjør kvalifiserte vurderinger rundt hvilke produkt som kan benyttes og ikke minst rammene for bruk for å ivareta helse og sikkerhet. NFF er ikke motstander av forsvarlig bruk av pyro. Faktum er at resten av Europa sier nei, og at NFF har innvilget 144 søknader hittil i år.

Samtidig skriver forbundet på Twitter at de fortsatt ønsker at supportere kan bruke pyro etter dispensasjon.

- Veldig, veldig skuffet

Rostvåg reagerer uansett sterkt på at ingen fra supportermiljøene i Norge ble invitert til møtet.

- Jeg er veldig, veldig skuffet over at man på departementnivå ikke har en bredere høring enn det, særlig når vi vet at mer eller mindre samtlige klubber i Eliteserien også ønsker en ordning på dette, sier han til Nettavisen.

Han er nå krystallklar på at tillitsforholdet med NFF er brutt.

- Det er mer eller mindre knust. Når de står i media og sier de ønsker dialog, samtidig som de driver lobbyvirksomhet for å undergrave dialogen. Hvorfor skal vi tro på noe av det de sier, forteller han.

De siste ukene har flere Eliteserie-kamper blitt overskygget av at bluss har blitt kastet ut på banen. Rostvåg mener man nå er sendt 15 år tilbake i tid, til før de utarbeidet et førsteutkast til pyroreglementet.