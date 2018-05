Klar beskjed til FIS: Gi Trondheim ski-VM i 2023!

På torsdag skal jeg som svenske feire 17. mai i Oslo for tiende gang. Men det hadde vært minst like spennende og heftig å befinne seg i Trondheim - om FIS-kongressen i Hellas bestemmer at byen skal få arrangere ski-VM i 2023.

Da flyr garantert champagnekorkene til værs over Nidelva. Jeg tror og håper at det ender sånn - for skisportens beste!

Jeg ser for meg de historiske bildene når Johannes Høsflot Klæbo vinner femmila i Granåsen foran 75.000 tilskuere en februardag i 2023. Og når Marit Bjørgen etter målgang gir han en varm klem på prisutdelingen i et Trondheim som koker av skiglede.

Om drømmen slår til, gjenstår å se.

Først må Trondheim få en majoritet av stemmene når valget av vertskap for 2023-VM er på dagsorden 17. mai.

Spenningen er ulidelig.

Hvem FIS-president Gian-Franco Kasper planlegger å stemme på, vet jeg ikke. Men frykten sier at han er en forkjempe for slovenske Planica. En vert som har utviklet sin infrastruktur og som har bygget opp et imponerende skianlegg for langrenn, hopp og kombinert.

FOLKEFEST: Ski-VM i Trondheim i 1997 var en folkefest. Her skøyter Thomas Alsgaard inn til stafettseier i Granåsen.

Planica søker om VM i nordiske grener for fjerde gang, og det er kanskje rimelig at det er deres tur nå. Men det er ikke alltid slik i idretten. Spesielt ikke når organisasjoner som FIS og IOC skal stemme fram den kandidaten de finner mest hensiktsmessig.

I kulissene foregår et spill der mektige menn forsøker å få andre mektige menn til å stemme på sin kandidat.

Gian-Franco Kasper har gjennom sine 20 år i skiverdens mektigste post knyttet seg et stort nett med kontakter.

Norges skipresident, Erik Røste, har en jobb å gjøre i forkant av avstemningen. Heldigvis var Trondheims VM-delegasjon allerede varmet opp. De fikk en verdifull erfaring gjennom sin presentasjon ved den forrige FIS-kongressen i Mexico i 2016.

PLANICA: Hopprennene i Planica er svært populære, og er kjent for å trekke til seg store folkemengder.

Da gikk tyske Oberstdorf seirende ut etter at de måtte gjennom en ny avstemning, med sifrene 17-11 mot Trondheim. Da kom ikke Planica seg til den avgjørende avstemningen.

Oberstdorf er i gang med forberedelsene til VM 2021. Men før det, er det østerrikske Seefeld som skal arrangere VM i 2019. Det er allerede to år mellom to mellom-europeiske VM-verter.

Om Planica vinner kampen om VM 2023 på årets FIS-kongress, blir det altså tre mellom-europeiske verter på rad.

Det føles i alle fall ikke rett for meg.

Skihopping og kombinert er publikumsgrener i Mellom-Europa, men langrenn pleier ikke å dra de store massene. Da Planica arrangerte verdenscup i langrenn i vinter, var det tynt med publikum. Folk pleier ikke å valfarte til langrennskonkurranser i Mellom-Europa.

I hvert fall ikke på samme måte som i Norden.

Jeg har vanskelig for å tro at et VM i langrenn kan lage en stor folkefest i Slovenia. Derimot er jeg overbevist om at hoppkonkurransene blir fullstappet, noe som kan veie tungt.

Men hoppkonkurranser i Granåsen blir ikke dårligere - hverken publikumsmessig eller sportslig.

Så hva bør FIS gjøre?

Stem på Norge og Trondheim, naturligvis. Og la Planica vente til VM 2025.

Hvorfor?

FIS kan ikke nekte for at Skandinavia, og spesielt Norge, er den store pådriveren i skiverden. Der er i Norge, Sverige og Finland at langrenn betyr mest for folk. Og tre VM på rad i Mellom-Europa er ett for mye. Trondheim blir perfekt som VM-vert, og Planica kan få mesterskapet i 2025.

Å sulte Norge enda noen år vil være direkte uklokt av FIS, som må veie PR, sponsorer og TV-avtaler opp mot det sportslige.

Vi husker VM i Trondheim i 1997. Jeg var der som publikum. Det var et hav av folk og en elektrisk stemning da Bjørn Dæhlie vant 10 kilometeren. Nærheten til Sverige, og fremfor alt Östersund, gjør at interessen og tilstrømningen av publikum blir enda større.

Jeg er sikker på at VM i Trøndelag i 1997 ga masse energi og skiglede. Trondheim fortjener en ny stor porsjon næring for å brenne på videre med sitt fantastiske arbeid med å få ungdom interesserte for langrenn, hopp og kombinert.

Norge fortjener et nytt VM. Den ledende vintersportsnasjonen har for eksempel kun hatt to VM siden Oslo-VM i 1982: 1997 i Trondheim og og 2011 i Oslo. Det er faktisk én gang mindre enn det italienske Val di Fiemme har hatt i samme tidsperiode. De arrangerte VM i 1991, 2003 og 2013.

Av det jeg har lest i trøndermedia finnes det en uro for at det heller ikke denne gangen skal bli Trondheim.

Som svenske er jeg mer optimistisk.

17. mai er Norges dag og 2018 er Norges idrettsår.

/Torbjörn Nordvall

