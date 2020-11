Klar Pettersen-tale om EM: – Kan ikke se for meg at det blir noe av

TV3-kommentator Gunnar Pettersen utelukker så godt som at det blir håndball-EM i Norge i desember.

En endelig avgjørelse rundt mesterskapet er varslet å komme senest tirsdag morgen.

– Jeg kan ikke forstå hvordan det skal bli arrangert i Norge med alt som nå skjer. I tillegg kommer all usikkerheten. Så skal det også flys inn en haug (ni i løpet av EM med det planlagte oppsettet) med nasjoner etter hvert, sier Pettersen til NTB.

– Nei, jeg kan ikke se for meg at det blir noe av slik omstendighetene er nå. Det er jo synd. Dette skulle jo egentlig ha vært et mesterskap med fulle tribuner og norsk fest.

Pettersen er ekspertkommentator for Nent Group og skal blant annet referere alle Norges kamper under EM. Må Norge hoppe av arrangørjobben, kommer han etter all sannsynlighet til å kommentere kampene fra et studio i Oslo.

Deadline

Norges fotballandskamp mot Israel ble stoppet noen timer før avspark onsdag. Stadig flere tviler sterkt på at det gis et fritak fra smittevernreglene for EM-lag i Norge.

Fredag sa statsminister Erna Solberg til NTB at det er «mange tegn som tyder på at det blir vanskelig å kunne arrangere håndball-EM i Norge i desember».

Det er planlagt at disse skal bo i en boble på et hotell i Trondheim med svært strenge protokoller. Det vil nesten ikke være muligheter til å gå utendørs med unntak av på trening og kamper.

Danmark må ta alt?

Pettersen vet hvordan det er å ha et mesterskap på hjemmebane. Han var norsk landslagstrener for herrer i 2008 da EM ble avviklet i Norge. Hans lag ble nummer fem, men var svært nær å spille om medaljer.

Norges Håndballforbund (NHF) har frist fram til mandag med å gi beskjed til Det europeiske håndballforbundet (EHF) om det blir EM-kamper i Norge eller ikke. Senest dagen etter vil det bli offentliggjort et endelig utfall.

Må den norske delen av mesterskapet skrinlegges, overtar trolig Danmark og blir alenearrangør.

EM spilles i tidsrommet 3.– 20. desember.

(©NTB)

Reklame 10 kupp du fortsatt kan gjøre på Singles Week-salget