Klar tale fra Premier League-toppen: - Sesongen må nulles

Debatten raser i England om hva som skal skje hvis Premier League ikke fullføres. Nå kommer det en brannfakkel fra West Ham-toppen Karen Brady.

I en kronikk i avisen The Sun skriver den profilerte forretningskvinnen at hele sesongen 2019/2020 bør nulles ut som en følge av koronaviruset.

Brady er vise-styreformann i West Ham.

Tidligere denne uken ble det kjent at Premier League stoppes fram til 3. april på grunn av viruset som har spredd seg rundt om i hele verden.

Mister Liverpool gullet?



Avgjørelsen kom etter at blant andre Arsenal-manager Mikel Arteta hadde blitt smittet og måtte isoleres. Også flere spillere skal være smittet av viruset.

Premier League-ledelsen håper at pandemien etter hvert vil roe seg, slik at det blir mulig å gjennomføre de siste rundene av sesongen, men skulle dette bli umulig, står ligaledelsen overfor en vanskelig avgjørelse.

Liverpool topper Premier League med klar margin, men matematisk sett har ikke de røde fra Merseyside avgjort ligaen enda. Skulle sesongen bli annullert, slik Brady ønsker, er det fare for at Liverpool kan komme til å miste ligagullet.

Klubben var på kurs mot sitt første gull på 30 år.

Bradys West Ham ligger for øvrig på en 16.-plass i Premier League og kjemper mot nedrykk denne sesongen og holder seg over streken kun på bedre målforskjell enn Bournemouth og Watford når ni runder gjenstår av seriespillet. Slik sett har hun derfor god grunn til å komme med de utspillene hun gjør.

- Premier League håper at ligaen kan starte opp igjen etter en pause på tre uker, men de som tror det, er i drømmeland, skriver Brady i sin kronikk.

- Så hva skjer om ligaen ikke kan fullføres? Siden kamper både i Premier League og de andre ligaene under blir påvirket av dette, er det eneste rettferdige å nulle hele sesongen, mener West Ham-toppen.

Skeptisk fotballpresident



Den engelske fotballpresidenten Greg Clarke tror heller ikke det vil la seg gjøre å gjennomføre resten av Premier League-sesongen.

Det er den engelske storavisen The Times som hevder å kjenne til at Clarke på et krisemøte fredag skal ha uttalt seg skeptisk til den videre framdriften i inneværende sesong.

Virusutbruddet i Storbritannia er nemlig ikke ventet å nå toppen før om mange uker. Det gjør mange skeptiske til om fotballen kan gjenopptas allerede tidlig i april.

STERKE MENINGER: West Ham-topp Karen Brady. Foto: Ian Kington (AFP / NTB scanpix)

Ifølge The Times skal også Brighton-sjef Paul Barber ha stilt spørsmål ved hvor lang utsettelsen kan komme til å bli.

Skal møtes lørdag



Lørdag kom det samtidig rapporter om at klubbene i Premier League møtes torsdag for å legge planer for hvordan resten av sesongen eventuelt skal kunne gjennomføres.

Ifølge Sky Sports er det ventet at klubbene innen den tid vil ha mer informasjon rundt framtidsutsiktene. Det handler blant annet om at medlemslandene i Det europeiske fotballforbundet (UEFA) møtes tirsdag for å diskutere situasjonen rundt koronaviruset.

Blant klubbene i den engelske toppdivisjonen skal det herske ulikt syn på hvorvidt man tror resten av sesongen kan la seg gjennomføre.

P.S. Lørdag skrev den engelske avisen The Telegraph at den har opplysninger om at Liverpool vil bli tildelt ligatittelen om det ikke er mulig å fullføre sesongen.