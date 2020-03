Klar tale om om spekulasjonene rundt Premier League og andre ligaer: - Falske nyheter

Presidenten i UEFA fnyser av påstander om at det skal ha kommet en anbefaling om å avslutte de store fotballigaene nå - og la laget som leder vinne tittelen.

Premier League-sesongen er satt på vent på grunn av koronaviruset og enn så lenge er det uklart hva som kommer til å skje med de resterende kampene.

Det har versert en rekke rykter og meninger i de engelske avisene. Alt fra at Liverpool vil bli tildelt tittelen til at sesongen skal nulles har blitt foreslått.

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) skal ha satt et krav om at sesongen må fullføres innen 30. juni, ifølge Daily Mail, og Premier League er for tiden i krisemøter for å finne en løsning på hvordan ligaen skal kunne spilles ferdig.

UEFA-topp: - Falske nyheter

Det er Liverpool som topper tabellen med klar margin, men enn så lenge er ikke seieren matematisk klar, selv om de røde er et hav foran Manchester City.

Liverpool leder med sine 82 poeng, foran City med 57 poeng. Liverpool må dermed vinne minst to kamper til for at ligatittelen skal være i boks.

Selv om flere aviser har skrevet at LIverpool vil bli tildelt tittelen om det blir umulig å fullføre sesongen, slår UEFA-president Aleksander Ceferin tilbake mot dette.

- Jeg har sett og hørt noen falske nyheter om at UEFA vil råde ligaene til å avslutte sesongen nå og at vinneren blir det laget som leder, sier han ifølge The Mirror.

KLAR I SIN TALE: UEFA-president Aleksander Ceferin. Foto: Yves Herman (Reuters / NTB scanpix)

- Det er ikke sant. Vårt mål er at alle ligaene skal fullføres og vi har ikke anbefalt noe slik til noen av fotballforbundene, sier han videre om saken.

Det er til syvende og siste Premier League-organisasjonen som avgjør sin egen skjebne, men råd fra og krav fra UEFA vil trolig bli tatt med i betraktningen.

Spania vil fullføre

I Spania er det Barcelona som topper La Liga og der er det allerede kommunisert fra offisielt hold at katalanerne ikke vil bli tildelt ligatittelen.

- 2019/2020-sesongen må fullføres med de samme reglene, selv om situasjonen nå er veldig spesiell, sier Luis Rubiales i det spanske fotballforbundet.

- Jeg kan ikke garantere at sesongen blir fullført før 30. juni, slik andre har dristet seg til å si, men det er ikke rettferdig om sesongen ender nå, sier han.

I tillegg til Premier League og La Liga, er også andre store ligaer som Serie A, Bundesliga og franske Ligue 1 satt på vent inntil videre på grunn av koronaviruset.