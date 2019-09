Klart for storkamp i Las Vegas mellom Wallin og Fury

Svenske Otto Wallin vil påføre bokseverden nytt sjokk når han lørdag entrer ringen i Las Vegas for å møte tidligere verdensmester og skandaleombruste Tyson Fury

– Det er endelig tid for å vise at jeg hører hjemme her, sier Otto Wallin i Las Vegas, før sin første, skikkelig store kamp.

Wallin sier han er inspirert av faren og av nåværende verdensmester Andy Ruiz Jr., som i juni i år slo Anthony Joshua og ble verdensmester i WBO, WBA og IBF, en sjokkseier i bokseverden. Wallin er overbevist om at han kan påføre boksefansen et nytt sjokk lørdag

Svensken får ikke de beste oddsene før tungvektsoppgjøret i USA, til tross for at han er ubeseiret i sine 20 kamper. 13 av dem er vunnet på knockout, men det er kamper i Europa det er snakk om. Lørdagens oppgjør omtales som det største i nordisk boksing siden Ingemar Johansson ble verdensmester, da han slo knockout på Floyd Patterson på Yankee Stadium i New York i 1959.

Dop og depresjon

Den tidligere verdensmesteren Fury er også ubeseiret, men det altså skal ikke kjempes om noen belter lørdag. Fury måtte gi fra seg beltene sine under svært spesielle omstendigheter i 2016.

I november 2015 beseiret Fury overraskende den ukrainske mesteren Vladimir Klitsjko på poeng og sikret VM-beltene i World Boxing Council (WBC), World Boxing Organization (WBO), International Boxing Federation (IBF) og International Boxing Organization (IBO).

Så mistet han først i IBF-tittelen, fordi han ikke møtte førsteutfordreren i tide, deretter ga han fra seg de andre titlene i oktober 2016, etter å ha innrømmet kokainmisbruk for å takle depresjon.

Comebacket

Så fulgte mentale problemer, offentlige uttalelser i kategorien homofobiske og rasistiske, rehabilitering for narkotika – og alkoholmisbruk og, til slutt, comeback.

I et intervju med nyhetsbyrået Reuters sier Fury at han har vært tett på døden og vurderte selvmord.

–Jeg har vært i helvetet og snudde, men nå har jeg fått en ny sjanse i livet, sier Fury.

Hans motstander lørdag er kjent som ydmyk og reservert og sier han har drømt om å et slikt toppoppgjør siden han var 15 år.

– Jeg synes Fury er den beste, enten han har titler eller ikke, sier Wallin.

Et slag

I en kommentar til Fædrelandsvennen i forrige uke sa treningskompis Havnaa at Wallin har en treningsvilje utenom det vanlige.

– Det sitter likevel langt inne å tro at han vinner, men ett slag kan være nok. I så fall vil det være en av de største idrettsprestasjonene i Skandinavia på lenge, mener Havnaa.

Wallin sier til nyhetsbyrået AP at han er svært godt forberedt og har studert Fury i årevis. Det viktigste er å ikke la briten komme til hodet hans – fysisk eller psykisk.

Svensken begynte boksingen for moro skyld sammen med faren Carl på kjøkkenet som tynn tenåring i Sundsvall. Faren, som var amatørbokser, døde beklageligvis av hjerteinfarkt i mai og vil ikke få sett sønnens store øyeblikk på lørdag.

