Klart for strid om startdato for tysk fotball

Det ligger an til et turbulent møte når klubbene i 1. og 2. Bundesliga torsdag skal avgjøre når seriespillet skal starte opp igjen etter viruskrisen.

Tyske myndigheter ga onsdag klarsignal for at seriespillet kan starte igjen i siste halvdel av mai, men overlot til ligaen (DFL) å avgjøre når kampene spiller. Mange klubber ivrer for å spille den første kampen 15. mai, men noen er svært oppsatt på å vente en uke.

Det skriver flere tyske medier, blant dem Kicker og Bild.

Erling Braut Haalands arbeidsgiver Borussia Dortmund har gått sterkt inn for å starte allerede om halvannen uke, fordi det da blir lettere å spille ferdig innen 30. juni og unngå forhandlinger om å forlenge utgående kontrakter.

RB Leipzig, Leverkusen og Wolfsburg har også tatt til orde for at de ikke vil vente lenger enn høyst nødvendig med å spille kamp igjen, og ønsker kamper helgen 15.-17. mai, som opprinnelig var da serien skulle avsluttes.

Helt annerledes tenker klubber som Werder Bremen og Mainz. På grunn av ulike retningslinjer fra lokale myndigheter har de kommet kortere i treningsarbeidet og ønsker en uke ekstra med trening.

(©NTB)