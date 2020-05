Klart for utbetaling av Raja-penger til idretten

Fredag gjør Lotteri- og stiftelsestilsynet de første utbetalingene til idrettsarrangører som har søkt om kompensasjon for inntektsbortfall under viruskrisen.

Det får NTB bekreftet av Gunn Merete Paulsen i Lotteritilsynet. Hun opplyser samtidig at ikke alle som har søkt vil få penger i denne omgangen.

Enkelte søknader er ikke ferdigbehandlet.

– Hele målet har vært å få ut penger så raskt som mulig, og i og med at søknadsbeløpet ikke ble større enn rammen for ordningen, er det muligheter for å dele opp utbetalingene litt. De første gjøres på fredag hvis alt går etter planen, sier Paulsen til NTB.

Trenger med tid

Kulturdepartementet har satt av 700 millioner kroner til den delen av kompensasjonsordningen som Lotteritilsynet har administrert. Idretten og frivilligheten var tiltenkt 600 av disse, mens de resterende 100 millionene skulle gå til den frivillige delen av kulturen.

Da søknadsprosessen ble avsluttet 22. april var det imidlertid søkt for «kun» 371 millioner. Idrettsarrangører sto for 264 av disse.

Hvem som har fått innvilget sine søknader og som vil få penger utbetalt fredag, vil ikke tilsynet forskuttere.

– Vi legger ut liste fredag over innvilgede søknader og beløp, opplyser Paulsen.

Samtidig er det klart at enkelte søkere vil måtte smøre seg med mer tålmodighet.

– Noen søknader vil vi bruke mer tid på. Det kan for eksempel være på grunn av stort søknadsbeløp, uten at det ligger noe dramatikk i det, sier Paulsen.

Justerer innretningen

Hvor lang tid det vil gå før alle søkerne har fått tilbakemelding og eventuelt penger som følge av sine søknader, er for tidlig å fastslå.

– Vi vil ta resten suksessivt framover, sier Paulsen og legger til at enkelte søknader kan kreve dialog med søkeren og derfor ta noe lengre tid å ferdigbehandle.

Ordningen det nå utbetales penger fra, gjelder tapte inntekter i mars og april. Kulturminister Abid Raja åpnet for at det kunne søkes om refusjon av tapte billettinntekter, deltakeravgifter og eventuelle merutgifter arrangørene måtte ha hatt.

I etterkant ble ordningen kritisert for ikke å favne bredt nok. Idrettspresident Kjøll påpekte overfor NTB at den ikke omfattet kiosksalg, parkeringsavgifter og inntekter fra lokale sponsorer – som gir viktige økonomiske bidrag i idrettsbevegelsen.

Kulturminister Raja har varslet at han vil justere innretningen på ordningen, og at ny informasjon kommer senest under framleggingen av revidert nasjonalbudsjett 12. mai.

