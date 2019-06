Klasseforskjell da Ranheim sendte Brann ut av cupen

Brann på hodet ut av cupen etter å ha blitt ydmyket av Ranheim.

RANHEIM - BRANN 4-0:

Onsdag smalt nok en cupbombe, etter at hele seks Eliteserie-lag røk ut i forrige runde.

Scoringer av Magnus Blakstad x2, Mads Reginiussen og Ola Solbakken var nemlig nok til at Ranheim sendte Brann ut av fjerde runde i cupen med hele 4-0 på EXTRA Arena.

I de andre kampene gikk ting hakket mer oppskriftsmessig, og både Viking og Mjøndalen gikk videre etter seire over henholdsvis Stabæk og Kongsvinger.

KFUM og Fram slo Tromsdalen og Bærum, mens det måtte ekstraomganger til for at Haugesund og Odd gikk videre. Der var det Strømmen og Kristiansund som måtte vike.

Ranheim dominerte

Det var kanskje ikke like sensasjonelt som at 2. divisjonslaget Fram slo ut Strømsgodset sist, men de færreste hadde nok sett for seg at Lars Arne Nilsens menn skulle være så langt unna et avansement mot trønderne.

Svein Maalens menn dominerte nemlig det meste av banespillet, utenom en periode mot slutten av 1. omgang, og sørget for at Branns cupeventyr nærmeste stoppet før det hadde startet.

Det fikk Ranheim-spiss Michael Karlsen til å legge igjen et lite stikk på Twitter:

- Fullstendig rundspilling og 4-0 mot Brann! Vi e klar for kvartfinale.

Fire mål i sekken

Ranheim skulle tidlig utmerke seg i møtet med Brann, og etter to positive angrep stemte alt for de mørkeblå.

Solbakken fikk headet en lang ball videre til Blakstad på løp, og indreløperen la først ballen til rette på førstetouchet før han plasserte den til side for Eirik Holmen Johansen med det andre.

Vertene skulle fortsette det dominante banespillet sitt, men like før pause fikk Brann sin desidert største sjanse i kampen. Ruben Yttergård Jensen satte opp Veton Berisha inne i feltet, og fra skrått hold smalt den tidligere utenlandsproffen kula i stolpen og ut.

2. omgangen skulle derimot starte på verst tenkelig vis, og etter 50 minutter doblet Mads Reginiussen ledelsen for hjemmelaget etter en fin pasning 45 grader ut i feltet fra Michael Karlsen.

To nye innlegg skulle følge, og begge gangene var Ranheim laget som ville det mest i boksen. Dermed fikk både Solbakken og Blakstad sette hver sin kasse som følge av slett duellspill i Brann-leiren.