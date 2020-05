Klaveness glad for klarsignal, klar for krevende jobb

Lise Klaveness har vært sentral i dialogen med helsemyndighetene forut for torsdagens klarsignal for elitefotballstart. Hun vet at veien videre blir krevende.

– Vi er enormt glade for å kunne starte allerede nå med treninger i toppfotballen, og fra 16. juni med kamper. Dialogen med myndighetene har vært god og konstruktiv, og det har vært uvurderlig å kunne møte kompetente og imøtekommende mennesker i FHI og for øvrig hos helsemyndighetene for å arbeide fram et forsvarlig smittevern rundt vår aktivitet, sier elitedirektøren til fotball.no.

– Protokollene vi skal følge er krevende. Å lykkes med dette krever tett dialog med klubber og i de ulike klubbene. Dette er ikke gjort før, så vi må være lettbeinte med hensyn til å evaluere og justere underveis.

Overholdelse av protokollen for smittevern er en forutsetning for myndighetenes klarsignal for oppstart av trening (umiddelbart) og kamper (fra 16. juni). I første omgang er det Eliteserien for menn som kan se fram mot seriestart da.

Kvinnene må vente

– Vi vil vurdere om det er hensiktsmessig å dele piloten i flere faser, hvor Eliteserien er først ut, og hvor Toppserien og 1. divisjon menn følger på fire uker senere, sier Klaveness.

Kulturminister Abid Raja (V) sa på torsdagens pressekonferanse at vedtaket om åpning for elitefotballen er kjønnsnøytralt, men flere av punktene i protokollen vil være langt vanskeligere å overholde for lagene i Toppserien for kvinner.

Raja sa at han gjerne ser at fotballen kommer med en plan for kvinnene.

– Det er en invitasjon til NFF om å lage et regime rundt Toppserien, slik at de også kan starte opp med sin sesong. Men det er en ball som idretten må håndtere. Vi kommer til å imøtese en søknad rundt dette dersom den kommer, og så skal vi behandle den på hurtigst mulige måte, sa Raja til NTB.

Veien videre

Veien videre for elitefotballen skal planlegges i tiden som kommer, og NFF vil jobbe tett med Norsk Toppfotball og Toppfotball Kvinner for å legge til rette for oppstart.

– Vi vil i neste uke møte klubbene med interesseorganisasjonene, og vi vil i disse møtene bli enige om prosessen videre, herunder hvordan klubbene skal igangsette og hvordan NFF skal følge opp. Det vil dessuten være nødvendig med en dialog med helsemyndighetene også i det videre, sier Klaveness.

Spilleplanene skal NFF jobbe med i samarbeid med interessegrupper og rettighetshavere.

