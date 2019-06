Klæbo har ikke signert ny løperavtale med Norges Skiforbund - fristen går ut mandag

Partene tror likevel at de kan bli enig.

Det er VG som mandag kveld skriver at Johannes Høsflot Klæbo ikke har signert en såkalt løperavtale med Norges Skiforbund for neste vinter, selv om fristen for dette går ut mandag.

Klæbos pappa, Haakon Klæbo, bekrefter dette overfor avisen. Han påpeker imidlertid at begge parter håper å finne en løsning på dette.

- Jeg kan bekrefte at jeg har hatt samtaler med Espen Bjervig og Norges Skiforbund mandag. Vi har en god og konstruktiv dialog, og slik jeg tolker det, er vi begge ute etter å finne en løsning som innebærer mer forutsigbarhet gjennom klarere avtaler og vedlegg til avtalene. Vi blir ikke klare med en avtale i løpet av dagen, men må bruke den tiden vi trenger på dette.

Bjervig i Norges Skiforbund opplyser også VG om at det er en konstruktiv dialog.

Haakon Klæbo sier videre at de nok ikke kommer til enighet om en ny løperavtale nå, men at han har stor tro på at det skal bli enighet etter hvert, selv om fristen satt av Norges Skiforbund altså i utgangspunktet er mandag.

Ifølge Klæbos pappa handler ikke dette om penger, men mer prinsipielle ting som forutsigbare kjøreregler «i forhold til når utøver de er privat og/eller i klubb-regi, samt når det er forbundet som kan påberope seg markedsrettighetene til en utøver».

Med dette menes det ifølge VG at Klæbo-leieren ønsker nye og klarere retningslinjer for når 22-åringen er bundet til Skiforbundets sponsorer og når han står fritt til å fronte sine egne personlige samarbeidspartnere.