Kleveland ensom norsk herre i big air-finalen

Marcus Kleveland vant sitt kvalifiseringsheat og tok seg til finale i verdenscuprennet i big air i Modena lørdag. Silje Norendal er klar for kvinnefinalen.

Kleveland noterte seg for 89,25 poeng i andre run. Tiarn Collins fra New Zealand var andremann i andre kvalifiseringsheat med samme poengsum som best, men siden Kleveland fikk bedre poengsum i første run, vant Kleveland heatet.

De fem beste i hvert heat tok seg videre til finale. Amerikanske Chris Corning går inn i finalen med et favorittstempel etter å ha fått 91,50 poeng av dommerne.

Kleveland, som var best på trening før kvalifiseringen, er eneste nordmann som tok seg til finale på herresiden. Bendik Gjerdalen var nærmest på en 7.-plass i samme heat som Kleveland. Alle de norske herrene var i samme kvalifiseringsheat og Markus Olimstad ble nummer ni, mens Stian Kleivdal ikke fikk det til å stemme i noen av sine run. Han ble 21.-mann.

Isak Ulstein stilte ikke til start.

Silje Norendal er Norges håp på kvinnesiden og hun tok seg til finale. 75,00 i siste run holdt til femteplass i kvalifiseringen. Miyabi Onitsuka fra Japan hadde beste poengsum med 84,25.

