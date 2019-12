Kleveland gjør comeback i januar

Snowboardstjernen Marcus Kleveland (20) er i januar tilbake i konkurranse, et drøyt år etter at han knuste kneskålen.

Det forteller Kleveland til VG.

– Jeg reiser til X Games og kjører «Knuckle huck»-konkurransen uansett, sier han til avisen.

Han sier videre at han også skal prøve seg i både slopestyle og big air i Aspen i USA, men at han vil se an etter treningen om kneet tåler mer belastning.

I desember 2018 knuste Kleveland kneskålen da han krasjet med en rail. Dermed ble det operasjon og lang opptrening.

– Kneet begynner å bli drastisk bedre og det har gått sinnssykt fort fra skaden fram til nå. Alt har gått mye fortere enn det medisinske apparatet hadde trodd. Da jeg lå på sykesengen i fjor, sa de at jeg kanskje kunne håpe på å kjøre en tur i bakken i desember, sier 20-åringen til VG.

Kleveland har tidligere i karrieren tatt to X Games-gull i Aspen. Han vant slopestyle både i 2017 og i 2018.

