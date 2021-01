Klippekortene forsvinner med Solbakken

2020 var enda et annus horribilis for norsk landslagsfotball. Med Ståle Solbakken vil veldig mye bli annerledes.

NATIONS LEAGUE-ÅPNINGEN mot Østerrike i september ga NFF og Fotball-Norge noe man aldri får i levende live, en forhåndsanalyse av Team Lagerbäcks obduksjonsrapport. En måned senere forverret situasjonen seg mot Serbia på Ullevaal.

Sjukdommen fra Østerrike-kampen hadde spredt seg, den var ondartet og ikke til å kurere.

De påfølgende lekkasjene fra Alexander Sørloths oppgjør med spillestil, manglende grep og coaching, la Lagerbäcks jobb på dødsleiet.

LARS LAGERBÄCK VILLE mer med Norge, trodde på en kvalifisering til og var hellig overbevist om at filosofien, formasjonen og spillestilen holdt vann bare man fortsatte å gjøre det som ikke hadde vært godt nok gjennom fire år, 36 kamper og rekka 18-9-9.

Sånn ble det ikke.

Lars Lagerbäck leverte ikke på det han kom hit for.

Å prøve en gang til ville vært meningsløst.

DET HANDLER IKKE om at Lars Lagerbäck ikke gjorde en ålreit jobb med Norge. Årsaken til at Norges Fotballforbund tok grep og terminerte kontrakten hans i begynnelsen av desember, skyldes at det ikke var godt nok.

Pluss det åpenbare faktum at Ståle Solbakken var ledig på markedet etter sjokkavskjeden i København.

Det var en mulighet NFF ikke kunne la gå fra seg.

Å TAPE FOTBALLKAMPER er aldri greit, spesielt ikke de av enorm betydning. Å gå seg fast i egen fortreffelighet, og tro at mer av det som ikke virker vil løse problemene, er enda verre. 1-2 for Serbia ga hint om at den filosofien hadde begynt å lekke, og da Alexander Sørloth startet det første opprøret og brøt idyllen, ble det bekreftet.

Det var ikke lekkasjene fra Leipzig-spissens utblåsing som var Team Lagerbäcks problem, selv om de prøvde å spinne konflikten i den retningen.

Det var innholdet.

GODE FOTBALLAG KOMMER ikke av seg selv. Det er litt som jule- og nyttårshygge. Det blir skapt av menneskene i rommet. I god harmoni og fellesskap.

Mener spillerne noe annet enn treneren vil det alltid være trøbbel.

Om treneren ikke vil lytte er det alvorlig trøbbel.

STÅLE SOLBAKKEN ER også en stabeis. Men han er en annerledes stabeis. I tillegg er han en hissigpropp. En mann hvis adferd på sidelinja i enkelte sammenhenger skremmer kona hans. Etter fire år med hjernevaska 4-4-2 spilt med sordin er det akkurat det Norge trenger.

Med Ståle Solbakken vil du se Norge menn A dreie i en ny retning.

Selv om ideene rundt forsvarsspillet vil være mye av det samme, vil det være formspillerne, og ikke filosofien, formasjonen og fartstida, som vil være i fokus.

UNDER LAGERBÄCK HADDE Norge en lei tendens til å spille med folk som ikke spilte fotball i hverdagen. Det skjer ikke med Ståle Solbakken. Spiller ikke en mann som Stefan Johansen A-lagsfotball der han måtte befinne seg, spiller han ikke for Norge. Punktum. Viser ikke Markus Henriksen bedre form enn det han har gjort siden han vendte tilbake til Rosenborg (og fotballen), spiller heller ikke han for Norge.

Nytt punktum.

Klippekortene inndras og det du gjorde på landslaget for fire måneder siden vil ikke sikre deg plassen om du ikke har spilt fotball i mellomtida.

Det åpner døra for mange.

STÅLE SOLBAKKENS STØRSTE utfordring er å skape et midtforsvar som er godt nok. For et år siden, da han ennå var FCK-trener, snakket vi om akkurat den biten. Den gangen var Solbakkens analyse av Lagerbäcks største problem den at Danmark og Sverige hadde Skandinavias beste midtstoppere, der sju av dem var dansker og fire svensker.

Jeg sitter med en følelse av at lite har forandret seg.

STIAN GREGERSEN OG Marius Lode ble til slutt tatt ut av Lars Lagerbäck, men fikk av forskjellige årsaker ikke debutantminuttene for Norge. Ruben Gabrielsen og Andreas Hanche Olsen fikk sine da de imponerte for Nødlandslaget i Wien. Alle fire står høyt på Ståle Solbakkens liste, og er blant de han vil vurdere å bygge framtida på.

Flere av dem vil være med når Norge samles i mars.

ALLE KAMPER SKAL vinnes. Alle kvalifiseringer har som utgangspunkt å ende med sluttspill. Det vil du høre fra Ståle Solbakken når VM-kvalifiseringen til Qatar starter i mars. Men inni seg tenker han forbi 2022, alt fordi han er realist og vet hva jobben handler om.

EM 2024

