Klokketyveri sentralt under Hareides comeback

Kasper Dolberg måtte mandag svare på utallige spørsmål rundt fotballens mest omtalte armbåndsur. Han ble nylig frastjålet et verdt 650.000 kroner.

Lagkameraten Mohamed Lamine Diaby-Fadig i Nice innrømmet tyveriet. Det skjedde i garderoben der han skal ha dirket opp et låst skap.

Han ble kort etter sparket fra klubben og spiller nå i fransk andredivisjon, men unngikk å bli anmeldt til politiet. Diaby-Fadig har betalt Dolberg det klokken var verdt, men tyvegodset er ikke kommet til rette.

– Det er absurd at klokken ble borte, og det tok litt tid for meg å forstå det. Jeg synes ikke saken har tatt bort mitt fokus fra fotballen, sier Dolberg til nyhetsbyrået Ritzau.

Han liker ikke å stikke seg fram, men etter tyveriet var det ingen vei utenom spørsmål på spørsmål om uret.

Danmarks landslagssjef, nordmannen Åge Hareide, er tilfreds med Dolberg. – Jeg setter pris på at Vieira (Patrick, Nice-trener) ringer meg slik at vi får snakket om Dolbergs utvikling. Vieira og jeg er enige om at den første tiden i Nice har vært bra for Dolberg. Nå får han mye spilletid. Mangelen på det var hans største problem tidligere, sier Hareide.

Dolberg kostet nær 200 millioner kroner da han byttet klubb fra Ajax til Nice i sommer.

Danmark møter Sveits hjemme i en meget viktig EM-kvalkamp lørdag. Også Irland er med for fullt i jakten på de to plassene som gir billett til neste års Europamesterskap.

Hareide er tilbake i full jobb etter en periode med sykemelding i etterkant av et inngrep i et kne. Det danske fotballforbundet har allerede bestemt at Hareide skal skiftes ut til sommeren. EM kan bli hans siste oppgave med Danmarks landslag.

