Klopp brøt ut i latter etter Solskjær-spørsmål

- Tror du virkelig at du kan fly over fra Norge og spørre meg om det? utbrøt Liverpool-sjefen.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær er under press etter en svak start på sesongen og kun to seirer etter åtte seriekamper.

Søndag står Solskjær og hans menn overfor en ny tøff oppgave når serieleder Liverpool kommer på besøk til Old Trafford.

Brøt ut i latter

I den anledning fikk Liverpool-manager Jürgen Klopp spørsmål fra en norsk journalist om han hadde noen råd til Solskjær, i og med at han selv hadde en noe vanskelig start som manager i Liverpool.

Da brøt Liverpool-manageren ut i latter.

- Hahaha! Tror du virkelig at du kan fly over fra Norge og spørre meg om det? Wow! sa Klopp før han likevel bestemte seg for å gi et svar på spørsmålet.

- Nei, han trenger det ikke. Kom igjen! Han har vært i klubben i 10-15 år. Han var der som spiller og kjenner til alt der. Han har erfaring som manager i fotball, og jeg vet at noen folk tenker at man må trene Real Madrid eller Barcelona før man kan ta over en klubb på det nivået. Det er selvfølgelig ikke sant. Han vet hva han må gjøre. Han må bare jobbe hardt. Sånn er det for oss alle. Det er derfor så mange managere får sparken på et tidspunkt. Når noen mister tålmodigheten. Når noen mister tålmodigheten, må vi gå, sa Klopp.

- Ingen grunn til bekymring

Tyskeren ser ingen grunn til å bekymre seg for Ole Gunnar Solskjær og hans jobbposisjon i Manchester United.

- Ingen taper mot deg fordi du er Liverpool eller Manchester United. På den andre siden av banen er de virkelig motivert, og det er en del av den store utfordringen vi alle står overfor. Jeg tror ikke du trenger å bekymre deg for Ole. Han er i en god posisjon og har sjansen til å vinne til helgen, og vi vil prøve å sørge for at det ikke skjer.

Både keeper Alisson Becker og midtstopper Joel Matip har blitt avbildet på trening denne uken, og ifølge Ben Dinnery, som følger skadesituasjonen i Premier League tett er det ventet at også Mohamed Salah, som fikk en smell i ankelen mot Leicester, er klar for kamp.