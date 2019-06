Klopp brøt forbannelsen og strålte av glede

Liverpool-manager Jürgen Klopp slipper flere spørsmål om han føler seg som en taper. Lørdag brøt laget hans finaleforbannelsen og vant mesterligaen.

Etterpå gjorde ikke tyskeren noe for å skjule sin glede, verken da han ble kastet opp i lufta av Liverpool-spillerne eller da han ble intervjuet om sine følelser.

– Kampen var et slag utkjempet under vanskelige omstendigheter. Vi gjorde ikke vår beste kamp, men dette handlet bare om å vinne, om å avslutte jobben. Har du noen gang sett et lag som dette? Som kjemper selv når det ikke er noe drivstoff igjen i tanken, sa han til BT Sport.

– Alle gjorde det, hele sesongen. Og så har vi en keeper som får de vanskeligste ting til å se lette ut, la han til om Alisson og hans avgjørende redninger i sluttminuttene.

– Dette er kanskje den beste kvelden i livet mitt.

Siden han vant serie og cup med Borussia Dortmund i 2012 hadde Klopp vært i seks finaler med Dortmund og Liverpool og tapt dem alle. Det ble han kjørt hardt på i opptakten til lørdagens finale, og derfor smakte nok seieren ekstra godt.

– Om jeg satte meg ned og tenkte at alle finaletapene er min skyld og at jeg er en taper, så ville det vært et problem. Men jeg ser ikke slik på det, sa han på fredagens pressekonferanse.

Nå er det nok ingen som ser slik på det. Klopp vant trenerduellen med Mauricio Pochettino og kunne omsider løfte Champions League-trofeet.

Liverpool ble slått på målstreken i Premier League selv om laget tapte bare en av 38 seriekamper, men laget avsluttet sesongen som første engelske vinner av verdens gjeveste klubbturnering siden Chelsea i 2012, og det selv om laget tapte fire av 13 kamper i turneringen.

– Familien min sitter der borte. De har lidd mer enn jeg har gjort etter alle finaletapene. Dette er for dem. Det er for mine trenere, og for klubbeierne, som har støttet oss hele veien. Jeg er så stolt av denne klubben, sa Klopp i et intervju vist på Viasat.

– Dette er den beste kvelden i våre yrkesliv. Det tok tid, men denne tittelen er viktig for vår utvikling. Vi har stadig tatt nye steg, men folk sier «hva så, dere vant ikke noe». Nå kan vi gå videre.

