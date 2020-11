Klopp: Byderbyet var roten til Liverpools skadekrise

Liverpool-manager Jürgen Klopp er krystallklar på at lokaloppgjøret mot Everton i forrige måned har vist seg å bli svært kostbart for klubben.

Tirsdag får Liverpool besøk av Ajax i mesterligaen. Til den kampen kommer hjemmelaget med en spillertropp som stadig blir mer preget av en voksende skadeliste.

James Milner pådro seg en strekkskade mot Brighton lørdag og er sistemann som er plassert på sidelinjen. Der har han selskap av Joe Gomez, Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita, Xherdan Shaqiri, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk og Thiago Alcântara.

De to sistnevnte fikk begge tøffe smeller i byderbyet mot Everton 17. oktober. Van Dijk fikk i ettertid påvist en kneskade som trolig gjør at han mister resten av inneværende sesong, og Thiago strever også med å bli kvitt sin skade. Den brasilianske midtbanespilleren har kun spilt to kamper for Liverpool siden overgangen fra Bayern München i sommer.

– Han trener fra tid til annen, men ikke akkurat nå, så vi må gå gjennom noen ytterligere steg. Jeg kan ikke si akkurat når han er skadefri, men det vil fortsatt ta noen uker med Thiago, sa manager Klopp mandag.

Tyskeren har flere enn én gang kritisert Premier League-klubbenes tøffe kampprogram, men mener skadekrisen henger sammen med flere ting. Everton-kampen ble utslagsgivende.

– Det startet fra det øyeblikket, for dersom vi får en spiller som er ute med skade i lang, lang tid, må en annen spiller spille oftere, sa Klopp.

– Vi mistet en midtstopper og en midtbanespiller mot Everton, og dermed måtte en annen midtbanespiller som ikke var helt klar for det spille midtstopper. En ting leder til den neste, og sånn er situasjonen, fortsatte han.

Liverpool røk 0-2 for Atalanta i mesterligaen i forrige uke og har ikke sikret seg plass i utslagsrundene når to kamper gjenstår. Klopps menn topper gruppen, to poeng foran Ajax og Atalanta.

