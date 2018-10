Klopp desperat etter å ende Liverpools trofétørke

Liverpool-manager Jürgen Klopp sier han ikke ønsker å bli husket som den morsomme manageren som mislyktes med å vinne trofeer.

Klopp feiret denne uken sin treårsdag som manager i Liverpool, men har fortsatt til gode å fylle opp premieskapet til klubben. Det er til tross for at han har tatt Liverpool til tre cupfinaler.

Han har tapt sine seks siste finaler etter at han vant med Borussia Dortmund i 2012.

Da han ble presentert som Liverpool-manager i 2015, sa tyskeren at han ville vinne en tittel med klubben innen fire år. Men etter tre tapte finaler, den siste i mesterligafinalen i fjor, innrømmer Klopp at han ikke vet når han kan oppfylle drømmen om en tittel.

Sikker

Liverpools siste store trofé var i ligacupen i 2012, men rødtrøyene har ikke blitt seriemestre siden 1990.

– Jeg har sagt det mange ganger. Jeg vet ikke når vi kommer til å vinne (et trofé), men jeg er sikker på at denne klubben kommer til å vinne noe, sier Klopp i et intervju med Premier League.

Tyskeren legger ikke skjul på at han ønsker å gjøre slutt på Liverpools troféløse periode.

– Ingen vil se tilbake om 10-20 år å si: «Den beste tiden vi hadde uten å vinne noe var da Klopp var her. Det var så morsomt».

Ingen mirakelmann

Liverpool er tippet som Manchester Citys største utfordrer til Premier League-tittelen. De to står med lik poengsum (20) som Chelsea etter åtte kamper.

– Hvis du tenker på det, er vi kanskje bedre enn vi har vært på mange år, men det samme er andre klubber. Også de tar store steg, og det gjør det ekstra vanskelig, sier Klopp.

– Men vi er på god vei, og det eneste jeg kan garantere er at vi hele tiden utvikler oss, sier manageren som også minner fansen om at han ikke kan utrette mirakler.

– Som jeg sa på min første pressekonferanse: Hvis noen tror jeg kan gjøre underverker, vil de få det tungt framover. For det kan jeg ikke.

(©NTB)

