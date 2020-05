Klopp: Et «massivt løft» å trene igjen

GLEDE: Jürgen Klopp gleder seg over at Liverpool-laget er tilbake i trening. Det har gitt gruppa et massivt løft, sier han. 17. juni starter Premier League opp igjen. Foto: Andrew Yates (Pa Photos / NTB scanpix)

– Vi har aldri hatt ni uker uten fotballtrening i våres liv siden vi startet å spille fotball. Det er annerledes, men interessant, sier Klopp i et intervju med klubbens hjemmeside. Les også: Harvey Elliott var ønsket av Real Madrid - derfor sa han nei Han forteller at det betyr mye at spillerne nå kan møtes et par timer hver dag. – Det er et massivt løft. Vi kan gi tilbakemeldinger til spillerne på banen, ikke bare via en PC eller en skjerm. Les også: Thomas var på tur med familien da Klopp ringte: - Den viktigste telefonsamtalen i mitt liv (+) Liverpool topper tabellen 25 poeng foran Manchester City. Klubben er ikke blitt engelsk seriemester på 30 år. De starter opp igjen med Merseyside-derby mot Everton 19. eller 20. juni. 17. juni møtes Aston Villa og Sheffield United, og Manchester City og Arsenal. Les også: Nå må spillerne holde to meters avstand til Premier League-dommeren under diskusjoner – Vi trenger ikke være match fit nå. Vi skal øke intensiteten den neste perioden, også er vi klare den dagen vi møter Everton. Det er da vi skal være 100 prosent. (©NTB)