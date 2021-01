Klopp får hard kritikk før United-oppgjøret

Tidligere Premier League-dommer går hardt ut mot Jürgen Klopp.

Klopp uttalte seg nylig undrende til antallet straffespark Manchester United har fått under Ole Gunnar Solskjærs tid som manager for klubben.

- Jeg hørte nylig at Manchester United har fått flere straffespark på de to årene Ole har vært her, enn Liverpool har fått under mine fem og et halvt år. Jeg vet ikke om det er min feil eller hva det er, sa Klopp tidligere denne måneden.

Nå får Liverpool-manageren kritikk fra tidligere Premier League-dommer Mark Clattenburg.

- Prøver å påvirke dommeren



I en kommentar for Daily Mail langer Clattenburg ut mot tyskeren.

I overskriften oppfordrer han tyskeren til å stoppe å være en hykler.

Den tidligere toppdommeren hevder Klopp kun prøver å påvirke dommeren før gigantoppgjøret mellom Liverpool og Manchester United kommende helg.

Clattenburg sammenligner Klopp med tidligere United-manager sir Alex Ferguson som ofte hadde sitt å si om dommerne i Premier League.

Mener spillere fra begge lag faller enkelt



Den tidligere Premier League-dommeren er riktignok noe usikker på hva Klopp egentlig mener med uttalelsene sine. Clattenburg er tydelig på at det ikke finnes noen sammensvergelse blant dommerne eller at Manchester United har spillere som oppfordres til å filme.

- Men dersom han påpekte hvor enkelt noen United-spillere har gått ned i boksen, så synes jeg han har et poeng, skriver Clattenburg.

Han forklarer at han har sett nærmere på samtlige av situasjonene som førte til straffespark for United denne sesongen og mener Paul Pogba, Mason Greenwood, Marcus Rashford og Anthony Martial alle har fått straffe etter bevisst å ha gått for det selv.

Han mener imidlertid at Klopp må innse at også spillerne hans har gjort det samme.

- Han høres ut som en hykler hvis han foreslår at Manchester United-spillerne prøver å kjempe seg til straffespark. Typer som Sadio Mané og Mohamed Salah er i stand til å gjøre akkurat det samme, skriver Clattenburg.

Den tidligere toppdommeren tror Klopp kjenner på nervene før helgens rivaloppgjør.

Alsaker: - Helt ellevilt



Det er imidlertid flere som har mer forståelse for Klopps uttalelse.

Etter å ha sett Sky Sports' statistikk om antall touch i motstanderens sekstenmeter, sammenlignet med antall straffespark tildelt de siste to sesongene, mener TV 2s fotballkommentator Øyvind Alsaker at Klopp er inne på noe.

Statistikken viser at Manchester United, siden starten av forrige sesong, har hatt 1364 touch på ballen inne i motstanderens sekstenmeter og fått tildelt 20 straffespark. Liverpool har kun fått ti straffespark, med 1859 touch på ballen i mostanderens sekstenmeteren.

- Han har jo et poeng når det gjelder straffesparkene til United. Dette har jo Sky Sports ned til minste detalj. Hvis du ser på fra starten av forrige sesong, er det helt elleville tall, sa Alsaker til Nettavisen forrige uke.

TV 2-kommentatoren mener likevel United bør bruke Klopps uttalelser som motivasjon innad.

- Hvis jeg hadde vært Manchester United-spiller, hadde jeg jo brukt det i garderoben, at Jürgen Klopp, som har vært helt utilnærmelig, nå er i ferd med å bli passert. Han er en vinner og ser nå at laget er i trøbbel og at United og City er de to fremste utfordrerne. Det plager ham selvfølgelig. Det er et enormt press i den jobben der, så det går over styr for noen og enhver, sier Alsaker.

Liverpool får besøk av Manchester United på Anfield søndag klokken 17.30. Kampen kan du følge i Nettavisens livesystem.

