Klopp før Premier League-oppstarten: - Spillerne kommer til å få sjokk

Premier League-klubbene har fått grønt lys for å spille treningskamper, og Liverpool er godt i gang med å bli vant til den nye situasjonen.

Liverpool og manager Jürgen Klopp gjør sitt ytterste for å forberede spillerne på det som venter når Premier League-fotballen sparkes i gang igjen denne måneden.

Liverpool-sjefen tror særlig tomme tribuner er noe spillerne trenger tid til å venne seg til.

- Det er noen tøffe kamper som venter oss, og vi får ingen hjelp fra tribunen. Det gjelder alle lagene, og det er derfor jeg ikke er bekymret, sier Klopp til BBC 5Live.

- Kommer til å få sjokk

Premier League-lederne har forberedt seg ved å trene på Anfield-gresset de siste dagene, og mandag ble det spilt en internkamp på stadion.

- Vi prøver å simulere situasjonen og bli vant til det. Når jeg skriker «Mo, gjør det og det», kommer de trolig til å få sjokk, fordi det er så høyt. Vi må alle venne oss til det, men det er ikke et problem, sier Klopp.

Den tidligere Dortmund-treneren er spent på utfallet av kamper foran tomme tribuner i Premier League.

- Jeg er ikke sikker på om det gir noen fordel å spille hjemme. I Tyskland for eksempel spiller de hjemme- og bortekamper, og hvis du ser på resultatene, er det ikke mange hjemmeseirer, sier han.

Grønt lys for treningskamper

Tirsdag fikk klubbene grønt lys for å spille treningskamper før sesongen starter opp igjen, men naturligvis med noen restriksjoner.

Kampene skal ikke spilles mer enn 90 minutter unna klubbenes hjemmebane, og alle spillerne må reise til kampene i egen bil.

I og med at dommerne ikke er testet for koronaviruset ennå, må klubbenes eget støtteapparat stå for dømmingen.

Klubber som Newcastle og Norwich, som ligger langt unna andre klubber får trolig dispensasjon for å reise mer enn 90 minutter, skriver The Telegraph.

Liverpool leder Premier League med 25 poeng når ni fulle serierunder gjenstår. Manchester City på andreplass har ti kamper igjen å spille.