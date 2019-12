Klopp forlenget med Liverpool

Jürgen Klopp har signert ny kontrakt med Liverpool. Han blir manager i Premier League-klubben fram til 2024.

Liverpool bekrefter signeringen på sine nettsider.

Den nye avtalen har en lengde på fire og et halvt år. Også Klopps assistenter Peter Krawietz og Pepijn Lijnders har forlenget sine kontrakter.

Klopp har hatt stor suksess med Liverpool de siste sesongene. I vår ledet han klubben til mesterligatriumf, og så langt denne sesongen seiler de røde opp som favoritter til å ta en etterlengtet ligatittel.

52 år gamle Klopp har hatt det sportslige ansvaret i Liverpool de fire siste årene. Han ser fram til fortsettelsen.

– For meg personlig er dette et signal om intensjonene jeg har, og den er bygget på den kunnskapen jeg har om hva vi har utrettet sammen så langt og hva som gjenstår å utrette, sier tyskeren.

– Når jeg ser utviklingen denne klubben har hatt, og det felles arbeidet som gjøres, føler jeg at mine bidrag bare kan vokse, tilføyer han.

Klopp følte et spesielt bånd til Anfield-klubben fra dag én.

– Da telefonsamtalen kom i 2015, følte jeg med én gang at vi var perfekte for hverandre. Nå føler jeg egentlig at jeg undervurderte det, sier Liverpool-sjefen videre.

Han kom til klubben etter flere suksessrike år i Borussia Dortmund. To bundesligatitler og en mesterligafinale ble fasiten der.

I Liverpool har han fortsatt å produsere strålende resultater.

