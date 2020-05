Klopp håper fansen holder seg hjemme om Liverpool sikrer ligagullet

Det fryktes fullstendig ville tilstander i Liverpools gater om klubben sikrer det første ligatrofeet på 30 år.

Det er de siste dager blitt spekulert i om Liverpool kan komme til å løfte ligatrofeet på en nøytral bane som følge av faren for store ansamlinger av fans utenfor Anfield.

I et eksklusivt intervju med beIN-sport sier manager Jürgen Klopp at han ikke bryr seg om hvor han og spillerne løfter ligatrofeet.

- Hvor enn det vil skje, om det er på en tom arena, bla bla bla. Med alle tankene og kjærligheten fra folk rundt om i verden vil det uansett bli en helt eksepsjonell dag i livet mitt, sier tyskeren og fortsetter.

- Jeg vet ikke hvor det vil skje, men vi håper det blir Anfield. Men vi vet ikke, og det er ikke viktig.

OPPFORDRING: Jürgen Klopp håper fansen vil opprettholde koronareglene og feire i sine respektive hjem om Liverpool sikrer ligagittelen Foto: Foto: beIN sports

Oppfordrer fansen til å overholde koronareglene

Nøytrale baner for Liverpool har nemlig blitt diskutert ettersom både Premier League og britiske myndigheter ønsker å unngå store folkemasser utenfor arenaen for å forhindre smitte av koronaviruset.

17. juni sparkes Premier League endelig i gang igjen, og dersom Manchester City taper sin kamp mot Arsenal trenger Liverpool kun én seier for å sikre det første ligagullet på 30 år.

Et ligagull vil bety enormt mye for Liverpool-fansen, som møtte opp i hopetall da laget sikret Champions Leauge-gullet forrige sesong.

Les også: Fjørtoft tror Haaland ender opp i Premier League etter hvert

Den gang tok hele 750.000 mennesker til gatene i byen for å hedre laget. Slike scener vil det ikke bli etter årets Premier League-sesong, og Klopp håper nå fansen vil feire hjemmefra.

- Her om dagen hørte jeg et veldig godt uttrykk om at vi har de beste hjemmebane-supporterne i verden, men at vi nå trenger de beste «bli hjemme-supporterne».

Klopp forteller at han virkelig ønsker at hans lag skal bli kronet mestere på banen, fremfor å få tildelt trofeet om ligaen skulle bli avlyst.

- De fleste menneskene på denne planeten har aldri hatt muligheten til å bli Premier League-mestere. Nå ser det ut til at vi har en sjanse, så vi tar den.

Sosial distansering er imidlertid fortsatt gjeldende i England, og Klopp er sikker på at det på et eller annet tidspunkt vil bli en anledning til å feire ligagullet skikkelig.

- Det vil komme et tidspunkt i vårt liv når vi har mulighet og det er tillatt å feire sammen. Da vil vi ha et øyeblikk, og vi kommer til å feire på riktig vis. Når enn det skjer, så kan vi bestemme hvor mye vi vil nyte det.

Politiet har ingen innvendinger mot Anfield-kamper

Premier League-planene om å spille kamper på nøytrale baner har imidlertid blitt omgjort til kaos ettersom Merseyside-politiet nylig sa at de ikke har noen innvendinger mot at Liverpool og Everton spiller kamper på sine respektive arenaer.

Det på tross av at Mark Roberts, fotballsjefen i landet, på fredag sa at han tror et lite antall nummer av de 92 gjenværende PL-kampene burde bli spilt på nøytral grunn - hvor én av kampene visstnok skal være nettopp Merseyside-derbyet.

Det betyr at Liverpool kan komme til å sikre ligatrofeet på Goodison Park - kun en langpasning unna Anfield.

Sesongen er planlagt fullført på bare 39 dager. I tillegg til seriekamper siktes det mot at FA-cupen (kvartfinaler neste der) også skal arrangeres. Finalen har fått foreløpig dato 1. august.

Kamptidspunktene britiske medier henviser til, viser at det blir teppelagt med fotball i helgene. Torsdag bekreftet Premier League at kampene vil bli spredt utover hele uka.

Fredag: en kamp 21.00.

Lørdag: fire kamper: 13.30, 16.00, 18.30 og 21.00.

Søndag: fire kamper: 13.00, 15.00, 17.30 og 20.00.

Mandag: en kamp: 21.00

Tirsdag, onsdag og torsdag: 19.00 og 21.00.