Klopp i fyr og flamme etter at Liverpool sikret Champions League-avansement: - En av de største kveldene

Tre lokale tenåringer stjal oppmerksomheten for Liverpool mot Ajax.

LIVERPOOL-AJAX 1-0

Liverpool slo Ajax og sikret avansement i Champions League hjemme på Anfield tirsdag kveld. Curtis Jones ble matchvinner med sin scoring en drøy halvtime før slutt.

Scoringen kom etter en kjempetabbe av gjestenes keeper Andre Onana.

Liverpool slet til tider stort med å få spillet til å gli. Spesielt i den første omgangen hadde Ajax et spillemessig overtak, selv om det var jevnt i sjansesatistikken.

I pausen satt ekspertene i TV 2-studioet og var lite imponert over det de fikk se av Merseyside-laget

- De har ikke vært i nærheten, sa Brede Hangeland.

- Klopp vil ikke være fornøyd med den prestasjonen, fulgte Trevor Morley opp med.

Etter en bedre andreomgang, der flere av Liverpool unggutter var kampavgjørende, var humøret et helt annet hos Klopp. Tyskeren var strålende fornøyd med det han fikk se av sitt skadeskutte lag.

- Jeg elsket det. Spillerne kastet seg inn i denne kampen. Ungguttene spilte, virkelig. Det føles som en av de største Champions League-kveldene siden jeg kom til Liverpool. Det var eksepsjonelt, sier tyskeren etter kampen.

Ajax tok tak i kampen

Et Liverpool-lag uten sin faste førstekeeper Alisson kom til kampens første store sjanse da Curtis Jones avsluttet i stolpen fra rundt 20 meter.

Selv om hjemmelaget yppet seg i starten, var det gjestene fra Amsterdam som hadde et spillemessig overtak innledningsvis.

Noussair Mazraoui testet Champions League-debutant Caoimhín Kelleher like etter halvtimen. Den irske keeperen måtte ut i full strekk og slå ballen over sitt venstre kryss.

Fem minutter før pause måtte Perr Schuurs ty til ulovlige midler for å stoppe Sadio Mane. Liverpool-stjernen ble spilt fri og havnet i én mot én-duell med Ajax-stopperen. Schuurs kom for sent inn i Mane og ble belønnet med et helt korrekt gult kort.

Ryan Gravenberch kom til et skudd like før pause, men avslutningen gikk en meter over målet. Dermed ruslet lagene i garderoben etter en tam første omgang, hvor gjestene var det ledende laget rent spillemessig.

Det fikk tidligere Liverpool-spiller Stephen Warnock til å reagere.

- Klopp ser ikke fornøyd ut ned på benken. Man kan se han prate med assistentene sine, han undrer seg over spillernes valg. Jeg forventer en kraftig pauseprat fra han, muligens også noen endringer, uttalte Warnock som nå er BBC-ekspert.

Liverpool-scoring

Fem minutter etter pause fikk tidligere Everton-spiller Davy Klaasen en store sjanse. Et innlegg fra venstre fant veien til hodet til midtbanespilleren, men headingen fra kort hold gikk et par meter til side for stolpen.

Etter 57 minutter fikk Ajax en enorm dobbeltsjanse. Mazraoui fikk Kelleher ut i strekk før David Neres banket returen i stolpen fra skrått hold. Nære Ajax-ledelse.

Minuttet etter vartet Andre Onana opp med en kjempetabbe. Et innlegg seilet på merkelig vis over Ajax-keeperen som feilberegnet ballbanen totalt.

Curtis Jones var våken og fortsatte løpet sitt. Dermed fikk han en enkel jobb med å sette ballen i det åpne målet.

Innbytter Roberto Firmino fikk en stor mulighet til å avgjøre kampen etter 84 minutter, men denne gangen var Onana patent og vartet opp med en enorm redning på skuddet fra kort hold.

I motsatt ende vartet Kelleher opp med en like enorm redning da Klaas-Jan Huntelaar fikk stå helt umarkert inne i feltet. Keeperen dro frem en enorm reaksjonsredning på headingen fra fem meter.

Ajax presset på for utligning mot slutten, men Liverpool stod i mot og sikret med det videre avansement til sluttspillet neste år.

