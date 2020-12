Klopp måtte kjempe mot tårene: - Hadde gåsehud

Jürgen Klopp viste stor begeistring for fansen som returnerte til stadion under søndagens Premier League-oppgjør mot Wolverhampton.

Et Liverpool i scoringshumør vant til slutt overbevisende 4-0 over et sjanseløst Wolves, i det som ble klubbens største seier til nå denne sesongen i den hjemlige ligaen.

For første gang siden 11. mars kunne samtidig Anfield omsider åpne dørene opp igjen for 2000 fans.

Les også: Ekspertens påstander får Klopp til å rase: - Jeg er ikke som ham

- Alle fikk gåsehud

For Klopp var det stort å ha supporterne som runget ut «You'll never walk alone» tilbake på stadion igjen. Han var imidlertid ikke klar over at de skulle få en så varm velkomst da de entret banen før oppvarmingen.

- Da vi kom ut til oppvarming hadde vi ingen anelse om hva vi skulle forvente, men da vi kom ut fikk vi alle gåsehud, sa Klopp etter kampen.

Og fortsatte:

- Da folk så den første spilleren ble det ganske høylytt, og resten av oss tenkte: «Herregud, det var veldig høyt».

Liverpool-sjefen innrømmer at det var rørende å både høre og se fansen igjen, etter så lang tid uten publikum på kamp.

- Det var veldig emosjonelt. Etter ti måneder uten var det bare helt nydelig.

Les også: Rio Ferdinand hyller Liverpool-stjerne: - Jeg elsker denne spilleren

- Kunne se, føle og lukte det

Samtidig forteller tyskeren at fansen betyr mye for idretten som både han og så mange elsker, og at han merket at de også hadde ventet lenge for å komme tilbake på Anfield.

- Det var bedre (enn forventet), mye bedre. Lyden supporterne skapte, de var på tærne og man kunne se, føle og lukte at de alle hadde ventet lenge på det. De var aller her for å heie på et fotballag, sa Klopp.

- Vi er så vant til å spille uten publikum nå. Hver lille positive ting du kan ta med deg på dette tidspunktet og i livet generelt er fint. Det er så mye bedre når folket er involvert. Spillet vi elsker hadde ikke vært det samme uten supporterne.

Etter scoringer av Mohamed Salah, Georginio Wijnaldum og Joel Matip, samt ett selvmål fra Nelson Semedo, ble det til slutt en fin kveld for alle med et hjerte i Liverpool.

Reklame Nå er det tilbud på de populære julepysjene