Klopp med advarsel etter finaleseieren

Liverpool og Jürgen Klopp har ingen planer om å roe ned etter bragden i Madrid.

WANDA METROPOLITANO (Nettavisen): Det var naturligvis lørdagens Champions League-seier som stod i fokus for de fleste i Liverpool-leiren etter kampen, men samtidig snakket både Klopp og en rekke av spillerne om det som venter i årene som kommer.

For det er tydelig at det er en sulten tropp tyskeren leder, og de håper at dette bare er starten på noe enda større. Det innebærer seier i Premier League og enda flere Champions League-trofeer.

Nettavisen var til stede på pressekonferansen til Klopp etter kampen og der spøkte han om at UEFA allerede var advart om neste års Champions League-finale i Istanbul.

- Jeg har allerede fortalt det til UEFA. Vi kommer til å være der, humrer Klopp.

Det ble sagt i en spøkefull tone, men tyskeren har utvilsomt som mål å ta opp kampen med Europas beste lag også neste sesong.

Han fortalte også at han planlegger å gi Pep Guardiolas Manchester City kamp om ligatrofeet neste sesong. Det gjorde også midtstopperstjernen Virgil van Dijk som ble kåret til banens beste i finalen mot Tottenham.

- Når vi kommer til juli og begynner på igjen så nuller vi ut og alle jobber for deres nye mål. Vi ønsker åpenbart å kjempe om hvert eneste mulige trofe. Vi har en tropp som kan klare det og forhåpentligvis kan vi utfordre Manchester City for tittelen neste sesong, sier Van Dijk.

FORNØYD: Virgil van Dijk kysser Champions League-trofeet. Foto: David Klein (Pa Photos)

Milner til Nettavisen: - Har vært gjennom mye smerte



Liverpool-profil James Milner er ikke redd for at det skal stå på motivasjonen til spillerne.

- Vi må fortsette å lære og vi må fortsette å vinne trofeer. Vi har vært gjennom mye smerte de siste årene ved å tape finaler, men det er da man lærer og ofte lærer man mer av de enn de man vinner. Å kunne notere denne triumfen som en gruppe betyr enormt, og hvis ikke festen i kveld og det vi får se i Liverpool i morgen gjør deg sulten på mer, så vet jeg ikke hva som skal til, sier Milner til Nettavisen.

33-åringen mener alt ligger til rette for at Liverpool kan bli enda bedre.

- Troppen viser en utrolig karakter, evnen til å prestere er der og det er en ung tropp, så det er spennende tider, sier Milner.

Han tror noe av nøkkelen til suksessen de nå opplever skyldes at laget har lært å få med seg et resultat, selv på en dårlig dag.

- Man kan se hvordan vi har utviklet oss etter å ha vært i noen finaler de siste årene. Selv i ligaen har det skjedd at vi ikke har spilt bra, men vi har vunnet likevel. I kveld spilte vi ikke bra, men vi gjorde jobben og det er som følge av erfaringen vi har fått med oss på veien, forteller Milner et par timer etter finalen i Madrid.

JUBEL: Mohamed Salah sendte Liverpool opp i ledelsen. Foto: Susana Vera (Reuters)

Salah: - Dette er bare begynnelsen



Lagkamerat Mohamed Salah er også tydelig på at laget har utviklet seg mye, og mannen som satte inn 1-0 i finalen på straffe etter ett minutt, mener det er mer i vente.

- Helt ærlig så er dette en begynnelse for oss, sier Salah.

- Gjennomsnittsalderen er 26-27 år så det er mange som er unge. Jeg synes det er en god erfaring for oss, også da vi tapte trofeet i fjor. Vi lærte mye av det. Som dere kunne se i dag, så forholdt vi oss rolige og scoret mot slutten av kampen. Vi var tålmodige, sier Salah.

Egypteren antyder at å vinne Premier League også blir et stort mål neste sesong.

Det tror også The Times-journalist Henry Winter.

- De vil vinne Premier League. Jeg tror de kommer til å være så motiverte til å gjøre det fordi de har ikke klart det siden 1990. Det er også det fansen ønsker. Hvis du spør de i starten av neste sesong, så vil alle i klubben vinne det trofeet. Men Manchester City er et så godt lag, så det kommer til å bli krevende, sier Winter til Nettavisen.

Han tror nøkkelen for Klopp og hans lag blir å fortsette i samme stil som nå.

- Jeg tror ikke Klopp må endre på noen ting. Jeg tror at han har den sulten som gjør at standarden som kreves ikke vil endre seg. Det er hans stil, sier Winter.

Liverpool-spillerne skal snart ta seg ferie før det i juli er klart for en ny sesongoppkjøring. Først skal de imidlertid bli hyllet av egne fans i Liverpool når de ankommer med deres nye pokal søndag.

Nettavisen Pluss: Få 10 uker for 10 kr