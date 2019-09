Klopp om Alisson: Han nærmer seg, men er ikke klar ennå

Det blir Adrian som vokter Liverpool-målet mot Sheffield United lørdag, sier Jürgen Klopp. Alisson Becker er på bedringens vei, men er ikke kampklar.

– Adrian har gjort en fenomenal jobb. Han har gjort alt lettere for oss. Vi kan ikke skynde oss med skader, så vi får se når Alisson er tilbake. Han kommer nærmere og nærmere. Han er ikke med i morgen, men det ser ut som han kan trene med laget fra søndag.

Det sier Jürgen Klopp før lørdagens bortekamp mot Sheffield United. Liverpool har gjort rent bord de første seks kampene og står med 17 scorede mål og bare fem innslupne. Og det med andrevalg Adrian i mål i fem og en halv av de seks kampene. Alisson måtte ut etter 38 minutter mot Norwich og har vært ute siden.

Førstekeeperen nærmer seg et comeback, men det blir Adrian bakerst for de rødkledde igjen lørdag.

– Jeg er ikke lege, så jeg får informasjonen om Alisson og er inneforstått med det. De siste to ukene har han hatt store fremskritt. De har ventet lenge med å få ham tilbake i vanlig trening.

Klopp sier også at både Divock Origi og Sadio Mané trente torsdag. Origi gikk av med en skade mot Newcastle i midten av september, mens Mané fikk en smell i beinet rett ved kneet, samt en lårhøne, mot Chelsea forrige helg, og ble byttet ut etter 72 minutter.

Liverpool har vunnet de første seks seriekampene etter å ha avsluttet forrige sesong med ni strake. At de har vunnet 15 strake ligakamper tenker ikke Klopp noe særlig på.

– Den eneste gangen jeg tenker på det er under disse pressekonferansene. Vi prater ikke om det ellers, vi fokuserer kun på neste kamp. Takk gud for at vi faktisk taper innimellom, så vi vet hvordan den følelsen også er, sier han.

(©NTB)