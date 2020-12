Klopp om eventuell Salah-overgang: – Internt er ikke dette noe tema

Tidligere i desember hintet Mohamed Salah frempå om at han var interessert i å spille for Real Madrid og Barcelona. Jürgen Klopp tror egypteren blir i klubben.

Det var i et intervju med den spanske storavisen AS at Salah snakket varmt om de to spanske storklubbene. Han utelukket ikke en overgang til en av de to klubbene i fremtiden.

På torsdagens pressekonferanse sa trener Jürgen Klopp på at han tviler på at Salah forlater Liverpool.

– Vi snakker aldri om kontrakter. Mo er i godt humør og i god form for øyeblikket, og det er det viktigste, svarte Klopp.

– Han spøkte og lo masse på treningsfeltet i dag, og likte treningsøkta svært godt. Resten er det fint for dere å skrive om, men internt er ikke dette noe tema, og jeg har ingenting mer å si om saken.

Salah har åpnet denne Premier League-sesongen sterkt med 13 mål på 13 kamper. 28-åringen har igjen to og et halvt år av kontrakten med Liverpool. Laget leder ligaen og har ikke tapt på sju kamper i alle turneringer.

