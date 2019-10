Klopp om filmen av Salzburg-treneren: - Jeg ville forlatt klubben

Jürgen Klopp gjør det klinkende klart at han ikke ville funnet seg i å bli filmet i Liverpool-garderoben.

Etter Liverpools møte med Erling Braut Haaland og Red Bull Salzburg i Champions League denne uken, har det blitt publisert en video fra garderoben til østerrikerne.

Lidenskapelig tale

Videoen, som har gått viralt i sosiale medier, viser Salzburg-trener Jesse Marsch som gir en lidenskapelig pauseprat til sine spillere da stillingen var 3-1 på Anfield.

- For det første, hvor mange frispark har vi laget. Kanskje to? Det er ikke en forbannet treningskamp. Det er en Champions League-kamp! lød det fra amerikaneren.

Marsch ga også klar beskjed om at spillerne spilte med altfor stor respekt for de regjerende Champions League-mesterne.

- Vær tøffere mot Van Dijk. Vi spiller med for mye respekt. For mye respekt! Er de sterke? Ja. Men det betyr ikke at vi skal være snille mot dem og ikke takle dem eller fighte, sier Marsch.

- Ville forlatt klubben

Mottakelsen av videoen har vært svært positiv i sosiale medier, men Liverpool-trener Jürgen Klopp gjør det klart at han ikke hadde funnet seg i å bli filmet i garderoben.

- Hvis LFC TV hadde lagt ut en video av meg i en situasjon som det, ville jeg forlatt klubben. Det er sannheten. Det er alt jeg har å si om det, sa Klopp på fredagens pressekonferanse før møtet med Leicester.

Tyskeren åpnet samtidig døren for at keeper Alisson Becker kan være klar for spill igjen mot Leicester.

- Alisson trente med laget i går for første gang. Keepertreninger er vanligvis mer intense enn de vanlige treningene. Han så veldig bra ut, men vi får se, sa Klopp.

Klopp bekreftet også at verken Joel Matip eller Xherdan Shaqiri er klare for kamp lørdag.

Liverpool tar imot Leicester på Anfield lørdag klokken 16.00.