Klopp om Liverpools supertalent Harvey Elliott (17): - Elsker holdningen, entusiasmen og motet hans

Unggutten, som er den yngste Premier League-spilleren i historien, har vært Liverpool-supporter siden han var barn. Nå tror Jürgen Klopp at supertalentet går mot en stor fremtid i favorittklubben.

Elliott er for tiden på samling med Liverpools A-lag i Østerrike, der den regjerende ligamesteren lader opp til en ny sesong.

I den første treningskampen mot Stuttgart, som Liverpool vant 3-0 på lørdag, fikk stortalentet spille andre omgang etter å ha blitt byttet inn for Mohamed Salah.

Tirsdag kan han få en ny sjanse til å vise seg frem når Liverpool møter Erling Braut Haalands gamleklubb Red Bull Salzburg til en spennende test klokken 16.

- Dette blir et stort år for meg

Elliott stortrives som troppens yngstemann på treningsleir, forteller han i et ferskt intervju med Liverpools hjemmesider. Broren, som han beskriver som en fanatisk Liverpool-supporter, ringer daglig for å prate fotball - og spørre om favorittspilleren Roberto Firmino.

Elliott, på sin side, fikk allerede slippe til åtte ganger på førstelaget forrige sesong, og er sulten på mer når ligaen starter opp igjen 12. september. Motivasjonen er stor.

- Jeg har jobbet hardt gjennom de to ukene vi hadde fri. Jeg dro tilbake for å trene med U23-laget en uke før vi skulle møte opp, slik at jeg på den måten ville være godt rustet til å starte treningsleiren, sier han i intervjuet.

- Dette er et stort år for meg, og det er mye jeg ønsker å oppnå, legger han til.

Han har allerede oppnådd langt mer enn fotballspillere på hans alder pleier å gjøre. I intervjuet røper Elliott at han ikke engang drømte om å få ett minutt på banen i fjor, men det ble altså nesten tosifret antall kamper i en sesong som ble kronet med Premier League-troféet.

- Jeg pleide å si til faren min da jeg var yngre at jeg hadde lyst til å være en del av Liverpool-laget som vant Premier League igjen. Det er fullstendig galehus at jeg klarte det, sier han.

Vil vinne for fansen

Nå røper han at ambisjonen for denne sesongen er å gjenskape suksessen og vinne ligaen nok en gang.

Han vil gjøre det for fansen, som han mener fortjener å feire et gull fra stadion - ikke foran TV-en.

- Er det noen som fortjener det, er det dem, sier han.

LYS FREMTID: Harvey Elliott, som her bytter med Elijah Dixon-Bonner i en kamp i februar 2020, går etter alle solemerker mot en stor karriere. Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

Liverpool-manager Jurgen Klopp har for lengst falt pladask for stortalentet. Ikke bare på grunn av de åpenbare ferdighetene med ball.

- Jeg elsker holdningen hans, entusiasmen hans, motet hans - og det faktum at han har akkurat passe mengde fotballselvtillit og «breialhet», sier Klopp i et intervju med Talksport.

Selv om fansen elsker å se egne unggutter slippe til for klubbens A-lag, maner tyskeren om tålmodighet.

- Et eksepsjonelt talent

Klopp vil gi Elliott tiden han trenger. Det er ikke bare-bare å spasere inn i Premier League.

- Det er kritisk og viktig at han får tid og rom til å utvikle seg. Det får han hos oss. Han trenger å få lov til å gjøre feil og lære uten å kjenne på mer press enn naturlig. Det som er fint, er at kulturen her er perfekt og vil beskytte ham. Både de etablerte spillerne og trenerne her bryr seg virkelig om han og er like entusiastiske som meg når det gjelder fremtiden han har her. Vi vil være en del av historien når den utspiller seg, sier Klopp.

- Det er lett å bli overbevist når man ser ham på trening. Han er et eksepsjonelt talent, men han er en bra gutt i tillegg, legger Liverpool-sjefen til.

Elliott ble tidenes yngste Liverpool-spiller til å spille på Anfield i fjor, fem måneder før han fylte 17 år, da han fikk slippe til i ligacupkampen mot Arsenal i oktober 2019. En kamp Liverpool vant etter straffesparkkonkurranse.

Klopp var rørt etter hjemmedebuten.

- Å få se ham der ute, måten han fyrte opp fansen ... Det var et par øyeblikk der jeg ble veldig rørt i kveld, for å være ærlig. Det var veldig kult, sa Klopp etter kampen.

- Nesten for fint

Da han kom inn i hjemmegarderoben etter kampen og så på TV-skjermene som er montert opp der inne, fikk Klopp enda en rørende opplevelse.

- Da så jeg han fortsatt løp rundt der ute, gjorde æresrunder og ga alt han hadde til fansen. Det var nesten for fint, humrer Klopp.

Elliott ble tidenes yngste spiller i Premier League da han debuterte for Fulham i mai 2019, kun 16 år og 30 dager gammel. Da sto storklubbene i kø til å signere unggutten, deriblant Real Madrid. Den spanske storklubben inviterte derfor Elliott til treningsanlegget og hjemmebanen Santiago Bernabeu.

Klubben satte inn en sjarmoffensiv for å signere supertalentet, og de kunne blant annet friste med et personlig møte mellom Elliott og Real Madrid-kaptein Sergio Ramos.

17-åringen var derimot bestemt i sin sak og kom med et kontant svar tilbake.

- Nei takk. Jeg liker ham ikke etter det han gjorde mot Mohamed Salah, sa Elliott, ifølge The Athletic.

Episoden Elliott refererte til skjedde under Champions League-finalen i 2018 mellom Real Madrid og Liverpool, som ble spilt i den ukrainske hovedstaden Kiev.

Etter drøye halvtimen måtte Salah ut med en skulderskade etter en duell med Ramos. Mange mente i etterkant at Ramos skadet Salah med vilje, og Elliott var faktisk på tribunen med faren sin for å se finalen.

Nå er sjansen stor for at han snart er en sentral del av showet selv.

