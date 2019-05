Klopp om sin grusomme finalestatistikk: - Hvis jeg er grunnen, så bør alle være bekymret

Jürgen Klopp møtte pressen før Champions League-finalen mot Tottenham Hotspur.

MADRID (Nettavisen): Liverpools manager var som vanlig i svært godt humør da han møtte pressen i Madrid før lørdagens Champions League-finale.

Spørsmålet er om han kommer til å være like blid etter oppgjøret mot Tottenham i Madrid lørdag kveld.

Tyskeren har ikke hatt marginene med seg i sine seks siste finaler med både Dortmund og Liverpool, og den grusomme statistikken med seks finaletap på rad ble et tema på den offisielle pressekonferansen på Wanda Metropolitano fredag ettermiddag.

Seks finaletap på rad



Liverpool-manageren fikk spørsmål om hva han har lært av de mange finaletapene, men slo raskt tilbake på spørmålet han ventet å få.

- Fra fjorårets finale lærte jeg at et brassespark fra 18 meter også kan bli til et mål. Fra de andre finalene har jeg egentlig ikke lært noe. Finalene har alltid vært ulike. Man kommer alltid med et annerledes lag, forutsetningene er forskjellige og motstanderen er annerledes, sier Klopp.

- Hvis jeg hadde vært årsaken til seks finaletap på rad, så bør alle være bekymret. Hvis det ikke er tilfellet så har vi alltids en sjanse og det er sånn vi ser på det, forteller Liverpool-manageren.

Hans siste finaletap kom i Champions League-finalen mot Real Madrid i Kiev i fjor. Klopp forteller at det er vanskelig å ta med seg noe fra selve kampen, men forteller at laget hans har lært mye på de årene de har vært sammen.

- Men nå er vi et helt annet lag enn i fjor. Finalen (i Kiev) var ikke viktig for vår utvikling, men den var viktig som et utgangspunkt for å ta et nytt steg. Det er sånn vi ser på det og det er det vi har gjort, forklarer Klopp.

- Vi er mye mer erfarne nå. Det er en bra ting å bli eldre. Vi har blitt et år eldre og vi har spillere som Trent Alexander-Arnold som har fått 50 kamper til i beina, forklarer tyskeren.

Alexander-Arnold: - Mer erfarne



Den 20 år gamle Liverpool-spilleren stilte også til pressekonferanse noen minutter før Klopp og deler sjefens syn. Han sier i motsetning til Klopp at spillerne lærte en del av oppgjøret mot Real Madrid i Kiev.

- Jeg synes erfaringen fra forrige sesong har hjulpet oss denne sesongen. Jeg synes at vi lærte mye fra den kampen. Jeg synes vi har gjort ting denne sesongen som vi lærte av kampen i Kiev fra Real Madrid og måten de vant kampen på og hvordan de gjør ting, sier Arnold.

Han er enig med Klopp i at laget har hatt godt av mer erfaring.

- Jeg synes vi har modnet som et lag. Vi har vist hvordan vi kan vinne kamper og hvordan vi kan holde på 1-0-ledelser. Vi har også blitt bedre til å holde nullen. Jeg synes at vi gjennom sesongen har vist hvorfor vi er et så godt lag. Det er på grunn av erfaringene vi har hatt så langt, forklarer 20-åringen.

Nå håper han den erfaringen skal hjelpe Liverpool med å slå Tottenham i Madrid onsdag kveld. For unggutten liker ikke tanken på et nytt finaletap.

- Personlig så vil jeg ikke oppleve den følelsen jeg hadde i Kiev igjen i morgen. Det kommer jeg til å tenke på i løpet av kampen i morgen og det gjør at jeg kanskje kan gi noen ekstra prosent, sier Liverpool-stjernen.

20-åringen starter trolig for Liverpool lørdag, men Klopp ville si lite om hvilke spillere han har valgt ut i startelleveren. Det er blant annet knyttet litt spenning til om Roberto Firmino starter kampen, men tyskeren ville ikke si annet enn at brasilianeren er tilgjengelig for spill.

- Hvis Pochettino avslører sin startoppstilling etterpå, så får dere ringe meg og så skal jeg avsløre vår også, sier Klopp som gjentatte ganger fikk frem smilet hos de fremmøtte journalistene.

Pochettino møter pressen fredag 18:45, mens finalen spilles lørdag klokken 21.00.