Klopp om sitt første møte med Liverpool-stjerne Sadio Mané: - Dette har jeg ikke tid til

Den tyske Liverpool-manageren innrømmer nå at han tok feil i bedømmelsen av Mané den gangen. Det er kanskje ikke så rart.

Sammen har Mané og Klopp gjort Liverpool til et av verdens beste fotballag, og det foreløpige høydepunktet kom da Champions League-tittelen ble sikret forrige sesong.

Denne sesongen er Liverpool i praksis allerede Premier League-mestere, selv om koronaviruset gjør sitt for å skape spenning i den engelske toppdivisjonen.

Men det var langt fra noen selvfølge at Klopp og Mané skulle ende opp i samme klubb og starte et samarbeid.

- Dette har jeg ikke tid til

I en ny dokumentar om Mané som slippes i disse dager, «Made in Senegal», forteller Klopp om sitt første møte med den nåværende Liverpool-stjernen.

Den gangen var Klopp Dortmund-sjef og Mané Salzburg-spiller.

- Jeg husker mitt første møte med Sadio, det skjedde i Dortmund. Det var en veldig ung gutt som satt der. Baseballcapsen hans var skjev, og han hadde den blonde stripa i håret han fortsatt har i dag, forteller Klopp i dokumentaren.

Førsteinntrykket var alt annet enn overbevisende, forteller tyskeren.

- Han så ut som en rapper som var i starten av karrieren. Jeg tenkte, «dette har jeg ikke tid til.» Laget vårt på den tiden var ikke dårlig, og jeg trengte noen som kunne takle å ikke starte hver eneste kamp, en jeg kunne utvikle, forteller Klopp.

GODT FORHOLD: Liverpool-manager Jurgen Klopp og Sadio Mané. Foto: Jon Super (AP)

Med fasit i hånd klarer han å flire av sin egen bedømmelse.

Klopp: - Jeg tok feil

Mané, som for tiden bygger et sykehus i Senegal og tidligere har finansiert byggingen av skoler, har vist seg som en annen person enn Klopp fikk inntrykk av den gangen.

- Jeg vil si jeg pleier å ha en god magefølelse når det gjelder mennesker, men jeg tok feil. Jeg fulgte karrieren hans videre i Salzburg, der han gjorde suksess. I Southampton dominerte han, husker Klopp.

Det var særlig én kamp som gjorde at Mané og Liverpool kom ett skritt nærmere hverandre. I 2016 ledet Liverpool 2-0 på St Mary's da Mané ble byttet inn.

Hovedpersonen selv husker det godt:

- Jeg satt på benken, og vi lå under med to mål til pause. Ronald Koeman sendte meg på banen. Vi snudde kampen og jeg scoret to mål. Jeg var denne uviktige spilleren som nettopp hadde levert en stor prestasjon, sier Mané i dokumentaren.

Etter den kampen tok Liverpool kontakt med senegaleserens agent, og resten er som man sier historie.

Klopp er glad han og Mané endte sammen til slutt.

- Det er strålende. Sadio ønsket å jobbe med meg like mye som jeg ønsket å jobbe med ham, så det var en vinn-vinn-situasjon, sier Klopp.

Dokumentaren slippes i dag, onsdag 8. april, og blir tilgjengelig på Rakuten TV.

