Klopp ønsker ikke statue av seg selv utenfor Anfield: – I hvert fall ikke i min levetid

Jürgen Klopp har ledet Liverpool til klubbens første seriegull på 30 år, men tyskeren ber seg frabedt om å bli satt på sokkel utenfor Anfield

Tidligere i juni tok klubblegenden Steven Gerrard ifølge The Athletic til orde for at det reises en Klopp-statue utenfor Liverpools hjemmebane dersom ligagullet ble en realitet.

Etter at seriemesterskapet ble sikret torsdag, ble tyskeren spurt om Gerrads utsagn, skriver deriblant VG.

– Jeg vil fremdeles leve i 30–40 år til, så jeg er ikke interessert i statuer. I hvert fall ikke i min levetid. Jeg er manageren for dette laget, og vi vant ligaen. Jeg forstår at folk er positive, og jeg er positiv, men vi trenger ikke sammenligne meg med disse ikoniske figurene, uttalte Klopp på en pressekonferanse fredag.

Utenfor Anfield er Bill Shankly og Bob Paisley satt på sokkel, noe som skjedde etter deres død. I tillegg er den ene langsiden kalt opp etter Kenny Daglish, som fortsatt lever. Klopp fremhever at trioen har utført mer for Liverpool enn ham.

– For meg kan det ikke sammenlignes. Jeg har vært her i fire og et halvt år. Jeg kom fra Tyskland og har prøvd å gjøre jobben min. Jeg elsker byen og jeg elsker klubben, men det trengs ikke å gjøre noen sammenligning, sa tyskeren.

Liverpool sikret seg ligagullet sju runder før slutt som følge av at gullrival Manchester City tapte 1-2 mot Chelsea torsdag kveld.

(©NTB)