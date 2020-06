Klopp raser mot engelske myndigheters håndtering av virusutbruddet

Liverpool-manager Jürgen Klopp er ikke imponert over hvordan britiske myndigheter har håndtert koronasituasjonen. Tyskeren er fortsatt bekymret.

Da Klopp fikk spørsmål om koronaviruset i mars ble tyskeren irritert og gjorde det klart at personer som ham ikke har kunnskap nok til å kunne uttale seg fornuftig om teamet.

- Dette er ikke noe fotballtrenere skal snakke om, jeg forstår ikke dette. Politikk, koronavirus ... hvorfor meg? Jeg sitter her ubarbert og med en baseballcap, sa Liverpool-manageren på en pressekonferanse etter FA-cupkampen mot Chelsea.

Tre måneder senere er imidlertid tonen en annen.

For Klopp har tydeligvis irritert seg over hvordan britiske myndigheten har håndtert situasjonen i England.

Over 300.000 mennesker er registrert smittet i Storbritannia og mer enn 42.000 mennesker har omkommet som følge av koronaviruset.

KLAR FOR KAMP: Jurgen Klopp leder Liverpool fra sidenlinjen mot Everton søndag kveld. Foto: Phil Noble (Reuters)

Bekymret



Da viruset stod på som verst i Storbritannia skal det ha vært en fare for at Premier League kunne bli avlyst på grunn av pandemien - og dermed ødelegge Liverpools mulighet for å vinne ligaen som de er på vei til å gjøre.

Det er riktignok ikke derfor Klopp nå er kritisk.

- Jeg har ikke i ett sekund vært bekymret for at myndighetene kunne koste oss tittelen. Jeg har vært bekymret for antall mennesker som har dødd. Jeg er fortsatt bekymret for det, sier Klopp ifølge Goal.

Britiske myndigheter har fått kritikk for å ha reagert for sent på virusutbruddet og Klopp trekker nå frem forskjellen på håndteringen av situasjonen i Tyskland og England.

- Hvis romvesen hadde sett oss fra utsiden så hadde de trodd at vi kom fra to forskjellig planeter, sier Klopp.

I Tyskland er det nå registrert 191.000 smittede og 8.961 dødsfall knyttet til koronaviruset.

Oppfordrer til bruk av ansiktsmaske

Smittekurven i England ser nå ut til å flate ut, men Klopp er likevel skeptisk til britenes videre håndtering av utbruddet.

Klopp er klar på at Tyskland ikke er perfekt, men antyder at tyskerne håndterer situasjonen på en helt annen måte.

Han trekker blant annet frem bruken av ansiktsmasker som han hevder blir brukt av de fleste i Tyskland. Han stusser over at engelskmennene ikke ble oppfordret til å bruke ansiktsmasker på steder der folk samles tidligere.

- Jeg forstår ikke at vi ikke begynte med ansiktsmasker før 15. juni, mens man i alle andre land gjorde dette for fem-seks uker siden, sier Klopp.

- Man kan diskutere om det gir noe mening å bruke maske, men alle de landene som brukte ansiktsmasker tidligere har langt færre dødsfall enn her i England. Det er sannheten, sier Klopp.

Det skal riktignok nevnes at det også er flere land som ikke har blitt oppfordret til å bruke ansiktsmasker som har langt færre dødsfall enn England. I Norge har myndighetene ikke oppfordret folk til å bruke ansiktsmasker, men har likevel langt færre tilfeller av smittede og døde.

Klopp insisterer imidlertid på å fortsette med bruk av både maske og hansker når han beveger seg ute. Han stusser på at flere ikke gjør det samme.

- Når jeg drar på bensinstasjonen i England så er jeg den eneste som har på meg maske og hanser. Jeg føler meg som et romvesen. Men jeg kommer ikke til å stoppe å gjøre det før dette er over, sier Klopp.

Om han kommer til å bruke ansiktsmaske og hanser på sidenlinjen søndag kveld er derimot mer usikkert.

Liverpool møter byrival Everton borte på Goodison Park og kan ta et stort skritt mot å sikre seg ligatrofeet med seier.

Kampen kan du følge i Nettavisens livesystem fra klokken 20.00.