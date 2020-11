Klopp raser og kommer med klar beskjed angående kampprogrammet: - Det er et enormt problem

Skadene kommer på rad og rekke i Liverpool-troppen. Nå tordner Klopp mot Premier League-rettighetshaverne.

Det var i etterkant av Liverpools overbevisende 2-0-seier over Leicester at Liverpool-manageren nok en gang rettet sterk kritikk mot det tette kampprogrammet, som blant annet har bidratt til store skadeproblemer i troppen hans.

Med både Virgil van Dijk, Joe Gomez og Trent Alexander-Arnold ute, måtte fjorårets ligamesteren blant annet starte uten tre av sine fire faste i forsvarsrekka.

I tillegg kunne verken sommersigneringen Thiago Alcantara, Jordan Henderson eller Mohamed Salah stille grunnet skader/korona.

Oppå det hele måtte Naby Keita, som fikk sjansen fra start i søndagens oppgjør, også ut med en skade grunnet problemer med hamstringen.

Klopp: - Jeg vet at dere ikke bryr dere

Etter kampen var det en tydelig misfornøyd Klopp som snakket ut til Sky Sports om det tette kampprogrammet, skader og at rettighetshaverne Sky Sports og BT Sport rett og slett må ta det mer på alvor.

- Grunnen til at vi gjør bytter sent er fordi vi hele tiden tenker at noen vil gå ned med en skade. Vi kan ikke bytte tidlig, fordi hvis noen går ned og får en muskelskade, så ender man opp med ni spillere. Det er sannheten, sier Klopp.

- Det handlet aldri om oss når jeg snakket om det, det handlet om alle spillerne. Det handlet om England-spillerne, alle spillerne som skal spille EM neste sommer.

- Hvis dere (Sky Sports) ikke begynner å prate med BT Sport, er vi alle ferdige, sier Klopp videre før han oppfordrer rettighetshaverne:

- Sky og BT må snakke fordi hvis vi fortsetter å spille på onsdager og lørdager, så er jeg ikke sikker på om vi vil fullføre sesongen med elleve spillere. Jeg vet at dere ikke bryr dere og det er problemet.

- Vi har diskutert det lenge og ingenting har skjedd. Alle forteller meg at det er vanskelig her, og vanskelig der. Det er virkelig vanskelig for spillerne. Resten handler om en avgjørelse som er blitt tatt på et kontor et sted.

Ikke bare Liverpool som sliter med skader

Klopp påpeker samtidig at det ikke bare er hans Liverpool som får skader på viktige spillere.

- Jeg fornøyd med kampen, men vi mistet nok en midtbanespiller. Sånn er den situasjonen, men det handler ikke om oss, jeg kan bare si det én gang til. Den som kaller meg egoistisk må spørre seg selv om hvem som egentlig er det.

- Jeg ønsker å diskutere ting rolig. Det eneste problemet er at alle sier at «Han snakker om Liverpool».

- Jeg snakker ikke om Liverpool. Jeg snakker om alle fotballspillerne der ute. I går (lørdag) fikk Pique en stor kneskade. I dag (søndag) fikk Saka en kneskade - han spilte alle tre kampene for England under landslagspausen.

- Et enormt problem

Onsdag kveld tar Liverpool imot Atalanta for dyst i Champions League, og Klopp erkjenner at han ikke har fryktelig mange spillere å velge i. Samtidig oppfordrer han de to rettighetshaverne til å prate sammen.

- Nå forteller folk oss om å rotere på spillerne, men hvem? Vi har noen offensive spillere men resten er ungdommer. Sånn er det, og det er greit. Vi kjemper med det vi har. Men hvis dere ikke begynner å snakke sammen, får vi bare se hva som skjer.

– Onsdag og lørdag kl. 13.30 er et enormt problem, og det er rettighetshaverne sin feil. Folk forteller meg at dersom det skal endres, så må vi ha et møte. For hva?

Klopp - Begynn å snakke sammen!

- Vi har to lag som spiller Champions League på tirsdagskvelden, og to som spiller på onsdagskvelden. Så har vi to lag som spiller Europa League torsdag kveld. Det dere gjør, er å velge oss først. Og så velger BT Sports oss.

- Vi spiller mot Atalanta onsdag kveld og så mot Brighton lørdag klokken 13.30.

- Men det er et problem. Vi kan ikke bytte elleve spillere. Vi kan ikke bare møte opp, vi må vinne fotballkamper. Sånn er det. Begynn å snakke sammen, og ta avgjørelser! sier en bestemt Klopp.

