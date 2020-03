Klopp raste mot Liverpool-fans før Atletico-kampen

Jürgen Klopp likte dårlig at noen Liverpool-fans strakk ut hendene sine mot ham før onsdagens møte med Atletico Madrid.

Liverpool-manager Jürgen Klopp har tidligere denne måneden gitt klart uttrykk for at han ikke er rett mann til å snakke om koronaviruset.

Det er imidlertid liten tvil om at tyskeren tar virustrusselen på alvor.

- Idioter!

Det kom tydelig frem da to Liverpool-fans forsøkte å ta Klopp i hånden da Liverpool-sjefen kom ut av spillertunnellen før onsdagens Champions League-møte med Atletico Madrid.

Klopp gestikulerte med hånden og viftet dem bort, før han lirte av seg:

- Ta vekk hendene deres, j***a idioter!

Se klippet her:

Usikker Premier League-fremtid

Liverpool tapte kampen 2-3, 2-4 sammenlagt og er ute av denne sesongens Champions League.

I hjemlig serie ligger Liverpool an til å ta sin første ligatittel siden 1990 - den første i Premier League-æraen.

Merseyside-laget leder nemlig Premier League med 25 poeng når ti serierunder gjenstår. Manchester City på andreplass har riktignok en kamp mindre spilt.

Spørsmålet er imidlertid hva som skjer med resten av Premier League-sesongen på grunn av koronaviruset.

Helt fram til denne uken har Premier League kjørt på med fulle tribuner og avvikling av alle kamper. Onsdag ble imidlertid Manchester City-Arsenal utsatt.

The Times melder torsdag at det nå planlegges en rekke tiltak for at det skal være mulig å fullføre sesongen.