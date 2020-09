Klopp reagerte på det Roy Keane sa etter Liverpool-kampen: - Hørte jeg riktig?

Roy Keane var imponert over Liverpools prestasjoner mot Arsenal, men fikk høre det av Klopp da han sa at de var slurvete i enkelte situasjoner.

Mandag kveld viste Liverpool nok en gang bunnsolide takter, da de komfortabelt slo Arsenal 3-1. Rett etter kampen møtte Jürgen Klopp opp til intervju med Sky Sports, hvor han hadde kontakt med blant annet Jamie Carragher og Roy Keane.

Før de tidligere PL-profilene i det hele tatt hadde rukket å snakke til Klopp, var det en viss spenning mellom Keane og Liverpool-manageren. Grunnen var at tyskeren fikk Sky Sports' studio på øret et par sekunder før intervjuet hadde begynt, og at han da hørt Keane bruke ordet «slurvete» om laget hans.

- Vi var eksepsjonelle

- Hørte jeg riktig om at Keane sa at vi hadde en slurvete forestilling i kveld? begynner en forvirret Klopp intervjuet med.

- Jeg syntes de (Liverpool) ga bort en eller to muligheter, som var skuffende, men, svarer iren før han blir avbrutt av tyskeren.

- Kan du si at dette var en slurvete forestilling? Jeg er ikke sikker på om jeg hørte riktig, men kanskje han (Keane) snakket om en annen kamp, ettersom det ikke kan være snakk om denne. Unnskyld meg, men det er en utrolig beskrivelse av dette oppgjøret, forteller Klopp, før han fortsetter å skryte av laget sitt.

- Dette var eksepsjonelt. Ingenting var slurvete, absolutt ingenting. Fra første spark på ballen dominerte vi mot et lag som er i form, og må man blant annet være veldig påpasselig med kontringene.

Liten misforståelse?

Når Keane så etter hvert kommer til ordet, forteller han Klopp at han ble misforstått, ettersom han først og fremst ikke var i tvil om at Liverpool leverte en bunnsolid prestasjon.

- Jeg sa at det var slurvete øyeblikk, det er alt. Jeg sa at laget var fremragende. Jeg har kun hyllet laget, så jeg tror ikke at du hørte meg helt riktig der.

Når intervjuet er ferdig, og Klopp nettopp har gått sin vei, er både programleder og Keane enige om at Liverpool-manageren er en mann med mye følelser.

- Veldig sensitiv han der, er han ikke? Tenk om Liverpool hadde tapt! sier Keane med et lite smil om munnen.

Selve oppgjøret mellom Liverpool og Arsenal endte som kjent 3-1 til Liverpool, etter scoringer av Sadio Mané, Andy Robertson, debutant Diogo Jota og Alexandre Lacazette.

En av situasjonen Keane siktet til var sannsynligvis foranledningen til Arsenal-scoringen, da Robertson sleivet ballen rett i beina til Lacazette, da han skulle klarere.