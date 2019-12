Klopp reagerte på spørsmål om Haaland: - Du er fra Norge, ikke sant?

Tyskeren er klar over 19-åringens styrker, men vil ikke fokusere for mye på den norske unggutten.

SALZBURG (Nettavisen): Klopp var virkelig i angrepsposisjon da han møtte pressen i Salzburg mandag, og sendte stikk til både journalister og tolken under presseseansen.

Etter å ha inspisert Red Bull Arena i et drøyt kvarter sammen med sine spillere, ankom tyskeren pressekonferansen sammen med kaptein Jordan Henderson.

Liverpool-manageren brukte ikke lang tid før han rettet på tolken som oversatte Hendersons svar til tysk, og sendte et nytt stikk da han fikk spørsmål om han planlegger noe spesielt for å stoppe Erling Braut Haaland.

- Du er fra Norge, ikke sant? sier han før han gjør et poeng av at det alltid var en polsk journalist som hadde et spørsmål om Robert Lewandowski da spissen var i Dortmund under med Klopp.

- Han er 19 år gammel og en eksepsjonell spiller. Vi må prøve å gjøre så han ikke får for mange baller, selv om han er god til å drible også. Han er et stort, talent med en stor fremtid, hundre prosent, sier tyskeren og påpeker at Liverpool-laget må prøve å avskjære pasninger mot jærbuen.

- Han er dessverre ikke den eneste sterke spilleren. Det er sannsynligvis noen fra Japan her, sier han og sikter til Salzburgs japanske duo Takumi Minamino og Takumi Minamino.

TRENTE: Haaland trente sammen med resten av laget mandag ettermiddag. Foto: Barbara Gindl (AFP)

Reagerte igjen

Klopp viste seg fra flere sider under seansen. Han ankom med sitt sedvanlige glis, men passet også på å si hva han mente om spørsmålene etter hvert som pressekonferansen dro ut i tid.

Ikke lenge etter spørsmålet om Haaland reagerte tyskeren på et spørsmål han fikk fra en østerriksk journalist, før han avslutningsvis mente pressekonferansen var for lang som følge av spørsmålene som ble stilt.

Hans lag er regjerende mestere i turneringen, men risikerer å bli utslått om ikke de får rett resultat i morgen kveld.

- Salzburg er et veldig godt lag. Jeg liker dem, men vi må vise at vi fortjener å gå videre. Om de viner, så fortjener de det. Om vi går videre, så fortjener vi det, sier han og legger til at han ikke er nervøs før oppgjøret på Red Bull Arena.

- Jeg er ikke nervøs, men jeg er spent. Jeg har spilt mange viktige kamper og tapt mange, men de siste årene har det blitt bedre.

STAPPFULLT: Det nyoppsatte pressekonferanserommet i Salzburg var fylt til randen før Klopp og Henderson ankom lokalet. Foto: (Adrian Richvoldsen/Nettavisen)

Innrømmer at han burde hentet Mané til Dortmund

Sadio Mané ble spart i helgens ligaoppgjør mot Bournemouth, og stiller uthvilt mot sin tidligere klubb tirsdag.

Jordan Henderson omtaler senegaleserens form som «utrolig», og Klopp innrømmer at han gjorde en tabbe da han som Dortmund-manager droppet å hente kantspilleren da han hadde mulighet.

- På den tiden var det mye press på Dortmund og det måtte være 100 prosent rett. det var en gal evaluering, sier tyskeren som nå nyter svært godt av 27-åringens ferdigheter.

Kampen har kampstart klokken 19.00 onsdag, og Nettavisen er på plass for å gi deg alle reaksjoner fra oppgjøret.