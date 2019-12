Klopp slakter det knallharde juleprogrammet til Premier League-lagene

Jürgen Klopp er ikke nådig om hva han synes om juleprogrammet i Premier League.

To kamper på tre dager for enkelte lag er ikke i ok, siteres tyskeren på av blant andre Daily Mail.

- Det er så absolutt ikke greit. Å spille 26.- og 28. desember er kriminelt, mener Liverpool-manageren.

Klopp kommer med uttalelsen i forbindelse med juleprogrammet enkelte av Premier League-klubbene står foran de neste dagene. Crystal Palace spiller mot West Ham hjemme torsdag 16.00 og møter Southampton bare 48 timer senere borte på lørdag.

- Ingen av trenerne har et problem med å spille 2. juledag, men å spille 26. og 28. er en forbrytelse. Det er ingen grunn til å gi et lag mindre enn 48 timer hvile mellom to kamper. Kroppen trenger hvile. Men ingen bryr seg, sier Klopp.

Så lite hvile får også Crystal Palace-trener Roy Hodgson til å stusse.

- Jeg liker ikke kampene så mye fordi det er veldig hardt å skulle spille på det nivået vi er på med bare en dags hvile, sier Hodgson.

- Det er for mye å be om. Det er en veldig farlig periode. Det kan oppstå skader og spillerne kan bli utmattet. Plutselig ser du oppover på tabellen istedenfor nedover, fortsetter Hodgson. Palace er nummer 12 med 23 poeng.

Også for Liverpool blir det hektiske dager. De møter Leicester torsdag 21.00 og skal spille mot Wolverhampton søndag 17.30.

Det har gått slag i slag for klubben i desember, med både klubb-VM, Premier League, mesterliga og ligacup på programmet. Når det står 1. januar på kalenderen har Klopps mannskap spilt hele ni kamper fra 4. desember til 29.

Liverpool leder Premier League med ti poeng ned til Leicester.

