Klopp slakter UEFAs nasjonsliga

Liverpool-manager Jürgen Klopp har ingenting til overs for fotballnyvinningen Nations League.

Tyskerens lag ligger på delt tabelltopp i Premier League etter et hektisk program med sju kamper på 23 dager. Han er ikke videre begeistret over at spillerne må i aksjon igjen for sine landslag.

– Om noen hadde sagt til meg at du kommer til å ha 20 poeng etter åtte kamper, med den terminlisten, ville jeg ha sagt «det tar jeg, la oss starte med kampdag ni».

– Nå må guttene dessverre reise igjen og spille nasjonsligakamper, den mest meningsløse turneringen i fotballverdenen, sier Klopp.

Han hadde i stedet ønsket seg en ordentlig pause for spillerne, slik at de kan hente seg inn igjen fra et tett kampprogram. Klopp er heller ikke sikker på hva som er poenget med UEFAs nasjonsliga.

– Jeg vet ikke helt hva du kan vinne, men det er en eller annen finale neste sommer eller noe. Så det er vel det, grynter tyskeren.

